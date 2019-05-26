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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۲۲

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی آغاز شد/ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد که دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها.

۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی.

۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷.

۴- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

۵- برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی.

کد مطلب 4626085
زهرا علیدادی

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