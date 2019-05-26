جلسه علنی آغاز شد/ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد که دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها.

۲- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی.

۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷.

۴- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

۵- برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی.