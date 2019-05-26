توقف ساخت و ساز در حریم امامزاده جعفر دامغان/بازار شاهرود مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال صبح یکشنبه در نشستی با موضوع بررسی مسائل مرتبط با بناهای تاریخی استان سمنان به میزبانی میراث فرهنگی سمنان ضمن بیان اینکه عملیات عمرانی ساخت و ساز در حریم امامزاده جعفر (ع) دامغان متوقف شد، تاکید کرد: این تصمیم در پی بازدید میدانی از عملیات عمرانی تا بررسی مجدد کارشناسی و ارائه طرح‌ها و مستندات از سوی هیأت امنا و شورا و تائید نهایی طرح توسط مشاور در ستاد مرکزی سازمان میراث فرهنگی کشور گرفته شده است.

وی با بیان اینکه جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص ساخت و ساز در حریم مجموعه امامزاده جعفر (ع) برگزار شده است، ابراز کرد: این اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده اما از مدتی پیش طرح توسعه عمرانی- تجاری خدماتی در حریم درجه یک این مجموعه آغاز شده که با مخالفت‌های سازمان میراث فرهنگی و انجمن‌های مردم نهاد دامغان و استان، رسانه‌ها و … مواجه شده است.

اصلاح کف پوش بازار شاهرود

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه مجموعه امامزاده جعفر (ع) دامغان با قدمت بیش از هزار سال دارای آثاری از دوران سلجوقی و تیموری است، گفت: این مجموعه شامل چهار بنای آرامگاه امامزاده محمد از نوادگان امام موسی کاظم، امامزاده جعفر، خانقاه منسوب به شاهرخ تیموری و برج چهل دختران است که همگی در مرکز شهر تاریخی دامغان قرار دارند.

جمال همچنین از آغاز فصل جدید مرمت بازار شاهرود خبر داد و تاکید داشت: در راستای بهسازی بستر بازار تاریخی شاهرود، عملیات مرمت و ساماندهی قسمتی دیگر از این بنای ارزشمند آغاز شد.

وی افزود: برداشت آسفالت، انجام زیرسازی و اجرای سنگ فرش از برنامه‌های در دست اجرا برای مرمت بازار تاریخی شاهرود است.