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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۲۹

در صحن علنی؛

«لاریجانی»، «عارف» و «ابطحی» نامزد ریاست مجلس شدند

«لاریجانی»، «عارف» و «ابطحی» نامزد ریاست مجلس شدند

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سه نفر از نمایندگان برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی اسامی سه نفر از نمایندگان مجلس برای ریاست مجلس اعلام شد.

بر این اساس علی لاریجانی، محمدرضا عارف و محمدجواد ابطحی گزینه‌های ریاست مجلس در اجلاسیه چهارم هستند.

کد مطلب 4626098
زهرا علیدادی

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