ترامپ و بولتون سر کره شمالی به اختلاف خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه در پیامی توئیتری موضعی متفاوت از جان بولتون مشاور جنگطلبش اتخاذ کرد و گفت از بابت آزمایشهای موشکی اخیر کره شمالی نگرانی به خود راه نمیدهد.
وی در این باره افزود: کره شمالی چند موشک کوچک پرتاب کرده که موجب نگرانی برخی مردم آمریکا و حتی دیگران شد اما مرا نگران نکرد. اطمینان دارم که رئیس کیم به وعدههایی که به من داده، عمل خواهد کرد.
این در حالی است که بولتون روز گذشته مدعی شد آزمایش موشکهای کوتاهبرد کره شمالی ناقض قطعنامه شورای امنیت است و کیم جونگ اون رهبر این کشور باید به میز مذاکره بازگردد.
با این حال، وی مدعی شد که آمریکا همچنان مایل به مذاکره با کره شمالی است حال آنکه موضع واشنگتن از زمان برگزاری نشست هانوی در اواخر فوریه تاکنون تغییری نکرده است.
این نخستین بار بود که یکی از مقامات دولت ترامپ چنین ادعایی را درباره آزمایشهای اخیر کره شمالی بیان میکرد.
اما ترامپ با وجود اینکه ظاهراً هرگونه اختلاف نظر با بولتون را رد کرده، در عمل با وی در برخی مسائل اختلاف نظر دارد.
ترامپ بسیار پیشتر از این نیز در واکنش اولیه به اقدام موشکی کره شمالی، گفته بود: این آزمایشها کوتاهبرد بود و من به هیچ وجه آنها را ناقض اعتماد ارزیابی نمیکنم.
چندی پیش، ترامپ در واکنش به برخی اتهامها مبنی بر اینکه در اتخاذ سیاست خارجی خود به ویژه در قبال ایران، از بولتون تاثیر میگیرد، مدعی شد: اختلافی وجود ندارد و تصمیمگیرنده نهایی خودم هستم!
نظر شما