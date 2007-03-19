  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۵

شیبانی 4 فروردین به مالزی می‌رود

شیبانی 4 فروردین به مالزی می‌رود

ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در دهمین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری و پنجمین نشست مجمع عمومی هیئت خدمات مالی اسلامی در چهارم فروردین 86 عازم کشور مالزی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این اجلاس علاوه بر رسیدگی به عملکرد مالی و عملیاتی موسسه مذکور در سال گذشته میلادی، برنامه های پژوهشی سال جاری موسسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. قرار است در این اجلاس برنامه ده ساله توسعه صنعت بانکداری اسلامی تبیین شده و به تصویب اعضا برسد.

همچنین ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرایط لازم برای اجرای موثر نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان سخنرانی خواهد داشت.

به علاوه مذاکرات دو جانبه شیبانی با روسای کل بانک های مرکزی کشورهای مسلمان در حاشیه اجلاس در زمینه های مختلف همکاری بانکی بین کشورهای مسلمان انجام خواهد شد.

هیئت خدمات مالی اسلامی در سال 2001 میلادی بعد از سال‌ها رایزنی و هماهنگی به همت ایران و چند کشور مسلمان دیگر تأسیس شد، محل مناسبی برای تبادل نظر روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و هماهنگ نمودن شیوه های نظارتی کشورهای مزبور شده است.

کد مطلب 462611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها