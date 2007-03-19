به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این اجلاس علاوه بر رسیدگی به عملکرد مالی و عملیاتی موسسه مذکور در سال گذشته میلادی، برنامه های پژوهشی سال جاری موسسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. قرار است در این اجلاس برنامه ده ساله توسعه صنعت بانکداری اسلامی تبیین شده و به تصویب اعضا برسد.

همچنین ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرایط لازم برای اجرای موثر نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان سخنرانی خواهد داشت.

به علاوه مذاکرات دو جانبه شیبانی با روسای کل بانک های مرکزی کشورهای مسلمان در حاشیه اجلاس در زمینه های مختلف همکاری بانکی بین کشورهای مسلمان انجام خواهد شد.

هیئت خدمات مالی اسلامی در سال 2001 میلادی بعد از سال‌ها رایزنی و هماهنگی به همت ایران و چند کشور مسلمان دیگر تأسیس شد، محل مناسبی برای تبادل نظر روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و هماهنگ نمودن شیوه های نظارتی کشورهای مزبور شده است.

