حضرت علی (ع) در عرصه اقتصاد کارآفرین و آبادگری کوشا بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی با گرامیداشت ایام شهادت مولی الموحدین امیرمومنان (ع)، گفت: امسال با وجود آنکه هزار وچهارصدمین سال شهادت علی ابن ابیطالب است، اما نام و آوازه او بیش از هر زمان دیگری در جهان می‌درخشد، این ماندگاری، ماندگاری عدالت است، چه بسیار حاکمان و مسئولانی که بیش از علی، وسعت و زمان و قدرت حکمروایی داشتند، اما امروز نامی از آنها شنیده نمی‌شود و اگر یاد شوند، تصویری سیاه و حداکثر خاکستری از آنها در تاریخ وجود دارد اما حکومتی که زمانش به ۵ سال و وسعتش بخشی از جهان محدود اسلام آن زمان بود، بیش از هر نام و هر سلسله‌ای درخشان و ماندگار است و این همه ناشی از چشاندن طعم شیرین عدالت توسط علی علیه السلام به مردم روزگار خود است.



وی ادامه داد: حاکمی که خود و فرزندانش پیشاپیش صف جهاد و هزینه دادن برای اسلام بودند، با مخالف و دشمنش بیشترین مدارا و تحمل را به خرج داد، خود را با یک نصرانی در دادگاه برابر کرد و قاضی منصوب او حکم به زیان علی داد و استقبال کرد، معیشت و نان مردمش را تأمین کرد، گرسنگان امت را سیر کرد اما یک روز هم در زندگی به خود اجازه سیرشدن را نداد.



رئیس شورای شهر تهران تشریح کرد: وفای به عهدش به حدی بود که از حکمیت با وجود بدعهدی و نیرنگ معاویه خارج نشد و زمانی که مردمش را آماده جهاد و شهادت ندید از آنان به خدا شکوه برد اما جنگ را بر مردمش تحمیل نکرد.



وی گفت،: به مخالفش آزادی می‌داد تا در مهمترین اجتماعات جهان اسلام، علیه او سخن بگوید و اجازه برخورد فیزیکی با تندترین دشنام‌ها و توهین را به خود نمی‌داد.

در عرصه اقتصاد کارآفرین و آبادگری کوشا بود، تولید ثروت و رفاه می‌کرد اما خود بهره‌ای از آن نمی‌برد.



به گفته هاشمی اگرچه روزگار نخواهد توانست، شخصیتی چون علی را باز بزاید، اما درخشش سیره و راه علی، مسیر روشنی برای همه حق طلبان و حق جویان در تاریخ گشوده است که امیدواریم ما جزو شیعیان و پیروانش و نظام در مسیر تبعیت از حکومت علوی باشد.