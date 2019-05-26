برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغذی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیتی اعلام کرد: جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از حدود پنج ماه، سه شنبه این هفته برگزار میشود، اما گفته میشود رئیس جمهور در این جلسه حضور ندارند.
به گزارش مهر، حجتالاسلام سعید عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی قطعاً هفته آینده با حضور تمام اعضا برگزار میشود.
همچنین مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اطلاعیهای به شرح ذیل در این خصوص منتشر کرد:
متعاقب انتشار اخباری پیرامون عدم تشکیل عمدی جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به اطلاع میرساند که تشکیل منظم جلسات همواره یکی از مهمترین دغدغهها و نکات مورد توجه بوده است و طی ماههای گذشته تمام جلسات شوراهای تخصصی، کمیسیونها و… شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت منظم و با حضور اعضا تشکیل شده است که طبق پیگیریها و تمهیدات صورت گرفته، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.
بدیهی است هرگونه گمانه زنی در زمینه عدم تشکیل عمدی جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ فاقد مبنا بوده و تأیید نمیشود.»
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