۱۱۰ سبد مواد غذایی در میان مددجویان رودسری توزیع شد

مجید بهمنیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار پرس غذای گرم در میان مددجویان توزیع شده و میشود، اظهار کرد: این غذاها توسط خیران و نیکوکاران با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون ریال تهیه شده است.
وی با بیان اینکه اطعام این تعداد مددجو در ۱۹ مسجد حوزه شهری و روستایی انجام میشود، افزود: کمیته امداد رودسر در ماه مبارک امسال هفت برنامه دیگر نیز با همکاری و مشارکت خیران انجام میدهد.
رئیس کمیته امداد رودسر همچنین از توزیع ۱۱۰ سبد غذایی به ارزش هر سبد ۲ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: این سبد شامل حبوبات، روغن، برنج، خرما و رب است.
گفتنی است ۵ هزار و ۱۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان رودسر هستند.
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