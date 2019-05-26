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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

رئیس کمیته امداد رودسر:

۱۱۰ سبد مواد غذایی در میان مددجویان رودسری توزیع شد

۱۱۰ سبد مواد غذایی در میان مددجویان رودسری توزیع شد

رودسر- رئیس کمیته امداد رودسر با اشاره به توزیع ۱۱۰ سبد مواد غذایی در این شهرستان در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر سبد ۲ میلیون ریال است.

مجید بهمنیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار پرس غذای گرم در میان مددجویان توزیع شده و می‌شود، اظهار کرد: این غذاها توسط خیران و نیکوکاران با هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون ریال تهیه شده است.

وی با بیان اینکه اطعام این تعداد مددجو در ۱۹ مسجد حوزه شهری و روستایی انجام می‌شود، افزود: کمیته امداد رودسر در ماه مبارک امسال هفت برنامه دیگر نیز با همکاری و مشارکت خیران انجام می‌دهد.

رئیس کمیته امداد رودسر همچنین از توزیع ۱۱۰ سبد غذایی به ارزش هر سبد ۲ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: این سبد شامل حبوبات، روغن، برنج، خرما و رب است.

گفتنی است ۵ هزار و ۱۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان رودسر هستند.

کد مطلب 4626163

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