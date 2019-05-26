قفل شدن فعالیت های فرهنگی در پی عدم برگزاری جلسات شورا

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبعات عدم برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد مصوبات مجلس شورای اسلامی است به ویژه در این ایام که با مسائل فرهنگی متعدد روبرو بوده و بسیار نیاز داریم که راهکارهایی برای حل این مشکلات فرهنگی داشته باشیم و اینکه چندین ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعطیل بوده اصلاً خوب نیست.
وی ادامه داد: تعطیل شدن جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل تعطیل شدن چندین ماه مجلس شورای اسلامی میماند و این مساله باعث شده، دست تمام متولیان مجری فرهنگی بسته شود و نمیدانند که چه کاری باید انجام دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: بهترین جایی که در مورد مسائل فرهنگی رهنمودهای لازم را ارائه میدهد شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در زمانی که مشکلات فرهنگی و معضلات متعدد فرهنگی که در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعطیل باشد راهکاری برای مجریان فرهنگی وجود ندارد، وقتی طرح یا رهنمود و مصوبهای برای امور فرهنگی نباشد فعالیتهای فرهنگی نیز تعطیل میشود.
وی ادامه داد: بنابراین باید هر چه سریعتر این جلسات به صورت منظم تشکیل شود تا این مجموعه سیاستگذار از وضعیت منفعل کنونی خود خارج شده و به مجموعهای پویا تبدیل شود.
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