به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کشور ترکیه اما جزو مقاصدی است که به دلیل افت ارزش واحد پولش همچنان مقصدی به صرفه برای سفر محسوب میشود و خردادماه بهترین زمان برای سفر به این کشور زیبا است. اما چطور میتوانیم بهترین و ارزانترین تورهای ترکیه را پیدا کنیم؟
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سردرگم هستید؟
حتماً برای شما نیز این اتفاق افتاده تا بین تنوع گسترده تورهای سردرگم شوید و نتوانید گزینه مناسب را انتخاب کنید. بدیهی است که هر مسافری تمایل دارد با ارزانترین قیمت ممکن برترین خدمات اقامت و پرواز را انتخاب کند، اما چگونه میتوان در بین طیف گسترده و گوناگون آژانسهای مسافرتی، تور مناسب را پیدا کرد؟
ما برای پاسخ به این نیاز در کجارو بخش تور مسافرتی را راهاندازی کردهایم. شما از طریق این سرویس میتوانید انواع تورهای مسافرتی را از بین آژانسهای مختلف مشاهده کرده و خدمات و قیمت آنها را با هم مقایسه کنید تا انتخاب مطمئنی داشته باشید.
کافی است مقصد مورد نظر خود و زمانی که در آن قصد سفر دارید را جستجو کنید تا به فهرستی از تورهای مسافرتی گوناگون با شرایط مورد نظرتان راهنمایی شوید و سفر خود را برنامهریزی کنید. حتی امکان فیلتر کردن بهترین تورها بر اساس خدمات و قیمت مورد نظرتان نیز وجود دارد.
چرا ترکیه؟
با توجه به نزدیک شدن فصل سفر به کشور ترکیه و البته به صرفهتر بودن این مقصد نسبت به سایر مقاصد خارجی سفر به استانبول و آنتالیا و سایر شهرهای ترکیه یکی از بهترین گزینهها برای تعطیلات خرداد و تابستان است.
هم اکنون میتوانید گستره متنوعی از تورهای ترکیه را در کجارو مشاهده کنید. اگر قصد سفر به استانبول (یکی از ۵ مقصد برتر گردشگری جهان) را دارید میتوانید از بین دهها آژانس مسافرتی ارزانترین تور استانبول را انتخاب کرده و به این شهر تاریخی و زیبا سفر کنید.
اگر دوست دارید بیشتر از امکانات هتلهای UALL آنتالیا استفاده کنید و یک سفر توأم با آرامش محض را تجربه کنید، بهترین تور آنتالیا را از بین دهها تور با هتلهای متنوع مقایسه و انتخاب کنید. همچنین کوش آداسی از دیگر مقاصد محبوب برای مسافران ایرانی است و شما میتوانید با مقایسه قیمت، پایینترین قیمت تور کوش آداسی را از بین آژانسهای معتبر برگزارکننده تور پیدا کرده و رزرو کنید.
بسیاری از ایرانیان نیز تمایل دارند به وان سفر کنند و در بازارهای این شهر شرقی ترکیه خرید کنند. شما میتوانید تورهای ارزان وان را نیز در کجارو مشاهده کرده و بهترین آنها را برای سفر خود انتخاب کنید.
در هنگام انتخاب تور میتوانید مطالب راهنمای مرتبط با آن مقصد برای خرید، حمل و نقل، تفریحات و مهمترین دیدنیها و جاذبههای گردشگری را مشاهده کنید.
زمان زیادی به تعطیلات خرداد و تابستان باقی نمانده است. پس از همین حالا دست به کار شوید و هر روز تورهای جدیدی که در کجارو منتشر میشوند را مشاهده کنید و بهتر و به صرفهتر انتخاب کنید.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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