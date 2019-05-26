سامانه سپند، تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جلسه رؤسای حراست وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش که در خصوص اجرایی کردن سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی) با حضور حراست وزارت کشور، نماینده سامانه سپند، نماینده حراست آموزش و پرورش، معاون هماهنگی و نظارت سازمان دانش‌آموزی و نماینده فناوری سازمان دانش‌آموزی مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۸‬ در وزارت کشور تشکیل شد، تصمیماتی اتخاذ شد که پیرو آن سامانه سپند به عنوان تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور تعیین شد.



پیرو مصوبات این جلسه با توجه به روند تکمیل سامانه، جهت جلوگیری از رکود کار تصمیم بر آن شد که سامانه سپند کار خود را به صورت رسمی از خرداد ماه آغاز کند و پس از تایید توسط حراست وزارت کشور و حراست وزارت آموزش و پرورش، جهت اجرا به ادارات استانی ابلاغ شود که ابلاغیه اجرای سامانه توسط سازمان دانش‌آموزی انجام می‌شود.



همچنین در این جلسه مقرر شد که تفاهم نامه‌ای نیز فی مابین اتحادیه تاکسیرانی و سازمان دانش آموزی در چارچوب آئین نامه حمل و نقل دانش‌آموزی تهیه و لازم‌الاجرا شود.