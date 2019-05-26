  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

سامانه سپند، تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور

سامانه سپند، تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور

پیرو مصوبات جلسه رؤسای حراست وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش تعیین شد که سامانه سپند، تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جلسه رؤسای حراست وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش که در خصوص اجرایی کردن سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی) با حضور حراست وزارت کشور، نماینده سامانه سپند، نماینده حراست آموزش و پرورش، معاون هماهنگی و نظارت سازمان دانش‌آموزی و نماینده فناوری سازمان دانش‌آموزی مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۸‬ در وزارت کشور تشکیل شد، تصمیماتی اتخاذ شد که پیرو آن سامانه سپند به عنوان تنها سامانه اجرایی سرویس مدارس در کل کشور تعیین شد.

پیرو مصوبات این جلسه با توجه به روند تکمیل سامانه، جهت جلوگیری از رکود کار تصمیم بر آن شد که سامانه سپند کار خود را به صورت رسمی از خرداد ماه آغاز کند و پس از تایید توسط حراست وزارت کشور و حراست وزارت آموزش و پرورش، جهت اجرا به ادارات استانی ابلاغ شود که ابلاغیه اجرای سامانه توسط سازمان دانش‌آموزی انجام می‌شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد که تفاهم نامه‌ای نیز فی مابین اتحادیه تاکسیرانی و سازمان دانش آموزی در چارچوب آئین نامه حمل و نقل دانش‌آموزی تهیه و لازم‌الاجرا شود.

کد مطلب 4626192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها