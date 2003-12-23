۲ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۰۱

صبح امروز توسط رييس جمهور :

لايحه بودجه سال 83 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد

سيد محمد خاتمي رييس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه سال 83 به ميزان يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال را كه در مقايسه با بودجه سال جاري از رشدي معادل 5/10 درصد برخوردار است تقديم نمايد كرد.

به گزارش خبرنگارسياسي مهر رييس جمهورپيش ازتقديم لايحه بودجه 83 به مجلس با اشاره به تلاشهايي كه دردولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تدوين چشم انداز بيست ساله كشورانجام شد و مورد تاييد مقام معظم رهبري قرارگرفت، يادآورشد  برنامه چهارم توسعه هم در چارچوب چشم انداز 20 ساله تنظيم مي گردد.
وي تصريح كرد: با توجه به اشرافي كه  مجلس شوراي اسلامي بر مسائل دارد مي تواند برنامه چهارم را تنظيم كند تا در سال 84  بدون برنامه بناشيم و بتوانيم بودجه  سال 84 را در چارچوب چشم انداز بيست ساله داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: شرايط كشورنشان مي دهد اهداف برنامه و چشم انداز با تدبيرو همدلي قابل دستيابي است كه در اين راستا مي توان زمينه مشاركت مردم را در همه عرصه ها با امنيت و دلگرمي فراهم كرد.

