لايحه بودجه سال 83 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد

به گزارش خبرنگارسياسي مهر رييس جمهورپيش ازتقديم لايحه بودجه 83 به مجلس با اشاره به تلاشهايي كه دردولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تدوين چشم انداز بيست ساله كشورانجام شد و مورد تاييد مقام معظم رهبري قرارگرفت، يادآورشد برنامه چهارم توسعه هم در چارچوب چشم انداز 20 ساله تنظيم مي گردد.

وي تصريح كرد: با توجه به اشرافي كه مجلس شوراي اسلامي بر مسائل دارد مي تواند برنامه چهارم را تنظيم كند تا در سال 84 بدون برنامه بناشيم و بتوانيم بودجه سال 84 را در چارچوب چشم انداز بيست ساله داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: شرايط كشورنشان مي دهد اهداف برنامه و چشم انداز با تدبيرو همدلي قابل دستيابي است كه در اين راستا مي توان زمينه مشاركت مردم را در همه عرصه ها با امنيت و دلگرمي فراهم كرد.