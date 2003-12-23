لايحه بودجه سال 83 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد

به گزارش خبرنگارسياسي مهر رييس جمهورپيش ازتقديم لايحه بودجه 83 به مجلس با اشاره به تلاشهايي كه دردولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تدوين چشم انداز بيست ساله كشورانجام شد و مورد تاييد مقام معظم رهبري قرارگرفت، يادآورشد برنامه چهارم توسعه هم در چارچوب چشم انداز 20 ساله تنظيم مي گردد.
وي تصريح كرد: با توجه به اشرافي كه مجلس شوراي اسلامي بر مسائل دارد مي تواند برنامه چهارم را تنظيم كند تا در سال 84 بدون برنامه بناشيم و بتوانيم بودجه سال 84 را در چارچوب چشم انداز بيست ساله داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: شرايط كشورنشان مي دهد اهداف برنامه و چشم انداز با تدبيرو همدلي قابل دستيابي است كه در اين راستا مي توان زمينه مشاركت مردم را در همه عرصه ها با امنيت و دلگرمي فراهم كرد.
سيد محمد خاتمي رييس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه سال 83 به ميزان يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال را كه در مقايسه با بودجه سال جاري از رشدي معادل 5/10 درصد برخوردار است تقديم نمايد كرد.
