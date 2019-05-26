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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

بدون حضور رئیس جمهور؛

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس مجلس برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس مجلس برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سه‌شنبه این هفته به ریاست لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از حدود پنج ماه، سه شنبه این هفته برگزار می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از این است که در این جلسه رئیس جمهور حضور ندارد.

به دلیل عدم حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و در محل مجلس برگزار می‌شود.

حسن رحیم پور ازغذی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در توئیتی اعلام کرده بود که جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از حدود پنج ماه، سه شنبه این هفته برگزار می‌شود، اما گفته می‌شود رئیس جمهور در این جلسه حضور ندارند.

به گزارش مهر، بر اساس قانون و آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات شورا در صورت عدم حضور رئیس جمهور می‌تواند به ریاست نواب برگزار شود.

کد مطلب 4626200
زهرا سیفی

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