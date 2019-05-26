کشف یک کیلو تریاک از معده متهم به قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: پس از تماس مسئولان بیمارستان امام رضا (ع) با پلیس در خصوص وجود بسته‌های مشکوک در داخل معده یکی از بیماران، مأموران کلانتری در محل حاضر شدند.

وی تصریح کرد: با حضور پلیس و پس از انجام عکس برداری از معده بیمار مشکوک ۶۱ بسته تریاک به وزن یک کیلوگرم کشف و پس از انجام عمل جراحی از معده وی خارج شد.

رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم ساکن کرمانشاه است، گفت: وی این بسته‌های تریاک را در یکی از استان‌های جنوبی در معده خود جاساز و به کرمانشاه منتقل کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این خصوص گفت: این فرد تا زمان بهبودی در بیمارستان تحت نظر پلیس خواهد بود و سپس به دستگاه قضائی معرفی می‌شود.