اعزام ۳۰ دستگاه کامیون از همدان به خوزستان برای حمل چغندرقند

مصطفی پناهنده در گفتگو با خبرنگارمهربا اشاره به کمبود کامیون برای حمل چغندر قند از بندر امام، شوش و استان خوزستان و نیاز مبرم به انواع کامیون برای حمل بار، اظهار داشت: مقدار زیادی کالاهای اساسی استان در بنادر جنوبی در انبارها منتظر اعزام کامیون هستند و تا الان ۲ هزار دستگاه کامیون بخش خصوصی از سیزدهم اردیبهشت و ۳۰ دستگاه کامیونهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به این مناطق اعزام شدهاند.
وی با قدردانی از همکاری انجمنهای صنفی شرکتها و رانندگان به منظور همکاری و همدلی و ارائه کارنامه قبولی در شرایط مختلف مانند ۲۶ آذر سال ۶۲ و همکاری سال ۹۷ افزود: ۳۰ درصد سهمیه سوخت کامیونهای اعزامی به بنادر جنوبی اضافه میشود و به کامیونهای با ظرفیت ۲۰ تن به بالا به سقف سهمیه عملکردی اضافه میشود.
پناهنده ادامه داد: انتظار داریم روزانه ۱۰ درصد کل بارنامههای صادره هر شرکت مختص کامیونهای اعزامی به بنادر جنوبی باشد.
مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: برای پشتیبانی از این ۳۰ دستگاه یک اکیپ مکانیک و باطری ساز نیز اعزام کردهایم.
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