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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

مدیرکل راهداری همدان خبر داد:

اعزام ۳۰ دستگاه کامیون از همدان به خوزستان برای حمل چغندرقند

اعزام ۳۰ دستگاه کامیون از همدان به خوزستان برای حمل چغندرقند

همدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از اعزام ۳۰ دستگاه کامیون به استان خوزستان برای حمل چغندرقند به کارخانه قند همدان خبر داد.

مصطفی پناهنده در گفتگو با خبرنگارمهربا اشاره به کمبود کامیون برای حمل چغندر قند از بندر امام، شوش و استان خوزستان و نیاز مبرم به انواع کامیون برای حمل بار، اظهار داشت: مقدار زیادی کالاهای اساسی استان در بنادر جنوبی در انبارها منتظر اعزام کامیون هستند و تا الان ۲ هزار دستگاه کامیون بخش خصوصی از سیزدهم اردیبهشت و ۳۰ دستگاه کامیون‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به این مناطق اعزام شده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و رانندگان به منظور همکاری و همدلی و ارائه کارنامه قبولی در شرایط مختلف مانند ۲۶ آذر سال ۶۲ و همکاری سال ۹۷ افزود: ۳۰ درصد سهمیه سوخت کامیون‌های اعزامی به بنادر جنوبی اضافه می‌شود و به کامیون‌های با ظرفیت ۲۰ تن به بالا به سقف سهمیه عملکردی اضافه می‌شود.

پناهنده ادامه داد: انتظار داریم روزانه ۱۰ درصد کل بارنامه‌های صادره هر شرکت مختص کامیون‌های اعزامی به بنادر جنوبی باشد.

مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: برای پشتیبانی از این ۳۰ دستگاه یک اکیپ مکانیک و باطری ساز نیز اعزام کرده‌ایم.

کد مطلب 4626233

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