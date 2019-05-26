استقلال هیولای درون دارد/ بلای آقازادگی و تقلب به باشگاه لطمه زده

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی با اشاره به مشکلات تیم فوتبال استقلال در این فصل گفت: استقلال یک هیولای درون دارد. اگر به مصاحبه بزرگان استقلال توجه کنید متوجه این موضوع می‌شوید.

وی که با رادیو تهران گفتگو می‌کرد، ادامه داد: ما یک بلای آقازادگی داریم و یک بلایی به نام تقلب آقازادگی. این فردی که می‌گویند در استقلال تأثیرگذار است را نمی‌شناسم ولی می دانم از زمان آقای فتح الله زاده به باشگاه آمد تا از رانت‌های مالی خودش استفاده کند.

مدیرعامل پیشین استقلال تصریح کرد: بعضی آقایان خودشان را تقلبی جا می‌زنند. این بحث در میان بعضی از اعضای هیأت مدیره هم وجود داشته است. مثلاً یک نفر می‌گوید اگر به استقلال بیایم ۱۰ میلیارد تومان می آورم ولی توانایی مالی او در حد ۵ هزار تومان هم نیست. استقلال یک برند است و افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان مشهور شوند. آنها از هر طریق که بتوانند خودشان را به تیم نزدیک می‌کنند. بعضی‌ها بین بازیکنان پایگاه ایجاد و بین آنها اختلاف می‌اندازند. بعضی‌ها خودشان را به سرمربی نزدیک می‌کنند. این مسائل در استقلال وجود داشته و وجود دارد.

اولیایی درباره اینکه این افراد چقدر می‌توانند تأثیرگذار باشند، خاطرنشان کرد: دروغگو، طمع‌کار را بازی می‌دهد. دروغگو در جامعه زیاد است و سوءاستفاده وجود دارد. ما باید خودمان را برای این شرایط آماده کنیم که لطمه نبینیم. ساختار باشگاه‌ها در فوتبال ما معیوب است. دولت و وزارت ورزش هم نمی‌تواند کمک کند. مگر یک باشگاه می‌تواند چقدر درآمد داشته باشد؟ یکسری افراد به دروغ می‌گویند می‌توانند برای باشگاه درآمد و پول بیاورند ولی در نهایت چون نمی‌توانند مجبور می‌شوند مثل زالو بین بازیکنان تیم برای خودشان پایگاه درست کنند.