بررسی پرونده باغات در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا بررسی چند پلاک را به عنوان باغ و غیرباغ مورد بررسی قرار دادند. در نخستین پرونده باغی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع در منطقه ۴ که کاربری گذشته آن پارک بود مورد بررسی قرار گرفت. پهنه این زمین در طرح تفصیلی فضای سبز تثبیت شده بود که اعضای شورا به باغ بودن آن رأی دادند.

در ادامه زمینی به مساحت ۷۵۰ متر مربع در سعادت آباد با کاربری مسکونی مورد بررسی قرار گرفت این ملک با داشتن ۳۶ اصله درخت به دلیل داشتن گواهی عمران از نظر کمیسیون باغ تشخیص داده شده بود.

علی اعطا در مخالفت با رأی کمیسیون گفت: برگه عمران برای تشخیص باغ یا غیر باغ بودن کفایت نمی‌کند.

محسن هاشمی نیز در تأیید سخنان اعطا گفت: نمی‌توان به دلیل درست کردن باغچه در محوطه خانه بگوییم این ملک باغ است بهتر است تعیین تکلیف پرونده‌های این چنینی در جلسه هم اندیشی مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه این زمین ظاهری مسکونی دارد که یک باغچه نیز دارد گفت: نمی‌توان باغچه یک خانه با ۲۰ یا ۳۰ درخت را باغ بدانیم.

علی اعطا در ادامه با اشاره به سخنان هاشمی گفت: باغ در عرف مفهومی دارد که این زمین شامل عرف باغ نمی‌شود ما نباید کاری کنیم که مردم جرأت کاشت درخت نداشته باشند و نگران باشند اگر درختی بکارند در زمان پروانه تخریب و نوسازی دچار مشکل شوند.

حجت نظری نیز در توضیح این پرونده گفت: این ملک در سنوات گذشته باغ بوده اما زمانی برای استفاده از امتیاز برج باغ‌ها زمین را باغ شمرده و حالا که مصوبه برج باغ‌ها لغو شده می‌خواهد وضعیت زمین را بازگرداند.

وی با اشاره به عکس‌های سال ۵۸ این زمین گفت: در گذشته این زمین باغ بوده و ما باید به سوداگری و غیرسوداگری رأی دهیم.

الهام فخاری با اشاره به مدارکی که در پرونده وجود دارد گفت: مستندات قانونی نشان می‌دهد این زمین باغ بوده زیرا دارای درختان جنگلی است نه درختان مثمر، غیرمثمر که در باغچه‌های خانگی می‌کارند.

در نهایت اعضای شورا با ۱۲ رأی موافق به باغ بودن آن رأی دادند.

در ادامه پرونده زمینی در خیابان ستارخان مورد بررسی قرار گرفت. این ملک بخشی از یک پلاک ثبتی مادر بود که رسولی پیشنهاد کرد در این زمین‌ها که دارای پلاک مادر هستند کل پلاک باغ تشخیص داده شود زیرا دادن رأی به یک بخش تفکیکی شده به عنوان باغ، پاداش دادن به بخش‌هایی که باغ را خشک کرده اند، است که در نهایت این پرونده هم باغ تشخیص داده شد.

پرونده دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، زمینی ۵۱ هزار متری در منطقه ۲۱ بود که یک بار باغ تشخیص داده شده بود در این زمین ۵۸۱ درخت کاشته شده بود که کمیسیون با توجه به مساحت ملک اعلام کرده بود این زمین برای تشخیص باید ۲۵۷۹ درخت داشته باشد، همچنین در پرونده این باغ قطع ۳۰ درخت وجود داشت.

مختاری در دفاع از باغ بودن این زمین گفت: این زمین در غرب تهران است که دارای درختان کهنسال بوده اما شبانه قطع شده و جای آنها نهال کاشته شده، ما همچنان معتقدیم این زمین باغ است اما در نهایت به دلیل مستندات موجود اعضا به باغ بودن آن رأی ندادند.