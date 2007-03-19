اسامی بازیکنان تیم ملی برای دیدار با قطر اعلام شد / رضایی، مبعلی، شجاعی و کاظمیان خط خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مناجاتی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اسامی 22 بازیکن اعزامی این تیم برای دیداربا قطررا اعلام کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده عبارتند از:

1- سید مهدی رحمتی 2- وحید طالب لو 3- حسن رودباریان 4- پیروز قربانی 5- امیرحسین صادقی 6- سید جلال حسینی 7- هادی شکوری 8- علی انصاریان 9- جواد نکونام 10- حسین کاظمی 11- آندرانیک تیموریان 12- علی کریمی 13- ابراهیم صادقی14- مهدی مهدوی کیا 15-علیرضا واحدی نیکبخت 16- مرتضی اسدی 17- فریدون زندی 18- وحید هاشمیان 19- غلامرضا عنایتی 20- مهدی رجب زاده 21- مهرزاد معدنچی 22- حسین بادامکی

تیم ملی فوتبال کشورمان روزجمعه سوم فروردین ماه عازم قطرخواهد شد تا روزشنبه چهارم فروردین ماه دردیداری دوستانه مقابل تیم ملی این کشوربه میدان برود. از همین رو بازیکنان دعوت شده باید ساعت 11 صبح روز پنج شنبه دوم فروردین ماه درمحل هتل المپیک خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

ضمن اینکه نسبت به فهرست اولیه تیم ملی عباس محمدی، هاشم بیگ زاده، محمد منصوری، جواد کاظمیان، مسعود شجاعی، ایمان مبعلی، مازیار زارع، رسول خطیبی، مهدی رجب زاده، مجتبی شیری، رحمان رضایی، احمد جمشیدیان، احمد تقوی، پژمان منتظری و سپهر حیدری از لیست بازیکنان تیم ملی خط خوردند .