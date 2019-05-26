به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای کمک به کودکان یتیم و غیر یتیم گزارشی از برپایی پایگاههای جذب حامی در شبهای قدر ارائه کرد.
وی به ایستگاههای ثابت در شهر تهران اشاره کرد و افزود: حرم های امامزاده صالح و حضرت عبدالعظیم حسنی در تجریش و شهر ری، مصلای تهران، ایستگاههای مترو آزادی، صادقیه، میرداماد، دروازه دولت، امام خمینی، دانشگاه تهران و امام صادق و مسجد النبی به عنوان پایگاههای ثابت مشغول فعالیت هستند.
شیران با اشاره به طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: این طرح یکی از طرحهای حمایتی کمیته امداد است که بخش اکرام از کودکان یتیم و بی سرپرست حمایت و بخش محسنین نیز از کودکانی که پدرشان از کار افتاد، زندان و متارکه کرده اند، حمایت میکند.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۹ هزار یتیم و فرزند غیر یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند، گفت: ۶۵ هزار و ۷۵۴ حامی خیر و نوع دوست از این فرزندان حمایت میکنند.
شیران یاد آور شد: در نیمه اول ماه مبارک رمضان دو هزار و ۸۰ خیّر برای عضویت در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران ثبتنام کردهاند.
وی ابراز امیدواری کرد: خیران و نیکوکاران از فرصت ارزشمند شبهای قدر نهایت بهره را ببرند و با حضور در پایگاههای کمیته امداد استان تهران با ثبت نامشان به عنوان حامی، از کودکان یتیم و غیر یتیم حمایت کنند.
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