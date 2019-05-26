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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد

برپایی پایگاه‌های کمیته‌امداد برای جذب حامی در شب‌های قدر

برپایی پایگاه‌های کمیته‌امداد برای جذب حامی در شب‌های قدر

مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت: همزمان با شب‌های قدر، پایگاه‌های کمیته امداد استان تهران پذیرای خیران و نیکوکاران به عنوان حامیان جدید فرزندان ایتام و محسنین هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای کمک به کودکان یتیم و غیر یتیم گزارشی از برپایی پایگاه‌های جذب حامی در شب‌های قدر ارائه کرد.

وی به ایستگاه‌های ثابت در شهر تهران اشاره کرد و افزود: حرم های امامزاده صالح و حضرت عبدالعظیم حسنی در تجریش و شهر ری، مصلای تهران، ایستگاه‌های مترو آزادی، صادقیه، میرداماد، دروازه دولت، امام خمینی، دانشگاه تهران و امام صادق و مسجد النبی به عنوان پایگاه‌های ثابت مشغول فعالیت هستند.

شیران با اشاره به طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: این طرح یکی از طرح‌های حمایتی کمیته امداد است که بخش اکرام از کودکان یتیم و بی سرپرست حمایت و بخش محسنین نیز از کودکانی که پدرشان از کار افتاد، زندان و متارکه کرده اند، حمایت می‌کند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۹ هزار یتیم و فرزند غیر یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند، گفت: ۶۵ هزار و ۷۵۴ حامی خیر و نوع دوست از این فرزندان حمایت می‌کنند.

شیران یاد آور شد: در نیمه اول ماه مبارک رمضان دو هزار و ۸۰ خیّر برای عضویت در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: خیران و نیکوکاران از فرصت ارزشمند شب‌های قدر نهایت بهره را ببرند و با حضور در پایگاه‌های کمیته امداد استان تهران با ثبت نامشان به عنوان حامی، از کودکان یتیم و غیر یتیم حمایت کنند.

کد مطلب 4626312
مهناز قربانی مقانکی

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