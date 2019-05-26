اجرای طرح ملی کاداستر برای ۵۰۰ هزار هکتاراز اراضی ملی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح یکشنبه در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سخنانی اظهار داشت: امسال و با ۲ برابر شدن اعتبارات نیاز است با توان مضاعف و با سرعت هرچه بیشتر از این فرصت پیش رو به نحو مطلوب استفاده شود و پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری در قالب اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح حوزه‌های آبخیز استان به مرحله اجرا درآید.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی می‌شود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران زیر پوشش طرح ملی کاداستر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های آبخیزداری اولویت با حوزه‌های آبخیزی است که طرح مطالعاتی داشته باشند.

گفتنی است که در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، هر یک از اعضا در خصوص پیشرفت فیزیکی بخش‌های مرتبط گزارشی را به جلسه ارائه کردند.