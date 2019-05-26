بانک ها دستورالعمل تسویه وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان را اجرا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی اظهار داشت: تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ که تکرار حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ و سنوات آتی آن است درباره تسویه وامهای زیر یکصد میلیون تومان تاکید کرده است. با توجه به سقف میزان برداشت از محل نرخ تسعیر ارز که در بانک مرکزی وجود دارد با پیگیریهای انجام شده به ۱۰ بانک برای اجرای این حکم دستورالعمل ابلاغ شده و سهمیه تخصیص داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در سالهای گذشته ۸ بانک برای تسویه وامها سهمیه دریافت میکردند، بیان داشت: امسال براساس دستورالعمل بانک مرکزی ۱۰ بانک نسبت به تسویه وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام میکنند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان فراهان در مجلس افزود: در دستورالعمل بانک مرکزی که اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده، اولویتهای تسویه این وامها به بانکهای عامل ابلاغ شده است، در واقع افرادی که میتوانند از این امتیاز بهره مند شوند اولویت بندی شدهاند.
وی گفت: این اولویت بیشتر در حوزه خسارتهای ناشی از حوادث غیر مترقبه و احکام مرتبط با تبصره امهال وامها تعریف شده است، همچنین پروندههای حقوقی افرادی که به دلیل این وامها در زندان به سر میبرند و مسکن روستایی در اولویت تسویه وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان قرار میگیرد.
حسینی اظهار داشت: بانکها تا امروز این موضوع را به زیر مجموعههای خود ابلاغ نکردهاند تقاضای ما این است که سریعتر این دستورالعمل به حوزه اجرا در آمده و ابلاغ شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: تسویه وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان ظرفیت خوبی است تا هر کسی که در اولویت قرار دارد این وام معوقه را تسویه کند تا میزان معوقات بانکی کاهش پیدا یابد.
وی افزود: سایر مواردی که در دستورالعمل نیامده و مشمول حکم نشدهاند نیز تقاضا داشتند از این ظرفیت استفاده کنند اما با توجه به میزان سهمیه، امکان اصلاح حکم مذکور نیست، به آنها توصیه میکنیم اگر توان بازپرداخت دارند اقدام کنند تا بانکها از طریق حقوقی نسبت به وصول طلبشان اقدام نکنند چرا که این کار باعث ایجاد التهاب در بازار میشود.
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