به گزارش خبرگزاری مهر، افشین باباحسینی با اشاره به اینکه فاز اول بازارچه دائمی صنایع دستی اسفند ماه سال گذشته در باغ گلستان قلعه فلک الافلاک خرم آباد افتتاح شد، اظهار داشت: هم اکنون این بازارچه با ۱۵ غرفه عرضه محصولات صنایع دستی دایر است.

وی افزود: اولویت واگذاری غرفه‌های این بازارچه با صنعتگران دارای نشان ملی مرغوبیت، درجه هنری و یا کارگاه متمرکز صنایع دستی با اشتغال بیش از ۳۰ سال بوده که به صورت یک ساله واگذار شده‌اند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان رایزنی با دهیاری‌های روستاهای گردشگر پذیر برای برپایی بازارچه صنایع دستی در این روستاها را یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت دانست و تصریح کرد: در روستاهای دوگنبدان، دره تخت، عمارت، آب سفید و اطراف دریاچه گهر قرار است بازارچه‌های موقت را با همکاری خود جامعه صنعتگران راه‌اندازی کنیم.

باباحسینی اظهار داشت: در راستای حمایت از صنایع دستی در بروجرد و الیگودرز نیز بازارچه‌های نیمه متمرکزی برپا شده که با تخصیص اعتبارات این بازارچه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان برپا خواهد شد.