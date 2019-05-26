طرح بزرگ غرب برای فلسطین، خائنانه و رذیلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به اهمیت روز قدس، گفت: روز قدس اهمیت کانونی برای همه مسلمانان دارد.

وی افزود: در شرایط فعلی تحرکات شیطنت آمیزی در منطقه تحت عنوان طرح بزرگ غرب دیده می‌شود و اجلاسی نیز در این خصوص برگزار خواهد شد که نقطه ننگینی برای همه کشورهایی است که در آن شرکت و این طرح را اجرا کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این طرح تئوری‌های صلح قبلی که به صورت خیلی ضعیف به حقوق فلسطینیان پرداخته بود، نادیده گرفته شده است و تسلط رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری افزایش یافته است.

لاریجانی گفت: در صورت اجرای این طرح، کشور فلسطین، کشوری یهودی به معنی صهیونیستی خواهد بود و حقوق فلسطینیان کلاً از بین خواهد رفت و آوارگان فلسطینی هیچ نقشی در آینده این کشور نخواهند داشت. گویا قصد دارند پولی را به کشورهای دیگر دهند تا آوارگان وطن خود را فراموش کنند.

وی این طرح را خائنانه و رذیلانه خواند و گفت: برخی کشورهای کوچک خلیج فارس این اجلاس را دنبال می‌کنند.

رئیس مجلس گفت: ناتوی عربی، جبهه گیری روشن در برابر مقاومت در منطقه است که البته تا امروز موفق نبوده است.

لاریجانی با بیان اینکه نمایندگان و ملت ایران باید به برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس اهتمام داشته باشند، اظهار داشت: روز قدس فریاد رسا برای احیا و دفاع از حقوق مردم فلسطین است و پاسخی به رفتارهای ناهنجار در صحنه بین المللی و منطقه برای پایمال کردن حقوق فلسطینیان است.

وی در پایان از رقابت دوستانه در مجلس برای انتخابات هیئت رئیسه تشکر کرد.