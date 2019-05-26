وجود ۵۰ مدرسه ۱۰۰ساله در خراسان جنوبی/لزوم توجه به مدارس تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا صبح یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: تمام اقدامات باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان استانی فرهنگی شناخته شده است، افزود: سومین مدارس سبک جدید، مدرسه شوکتیه و جزو آثار تاریخی است.

موسوی کیا با بیان اینکه قریب به ۵۰ مدرسه بالای ۱۰۰ سال در استان داریم، افزود: این مدارس جزو آثار تاریخی و فرهنگی استان بوده که نیازمند توجه است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه فضای فرهنگی مهم‌تر از سازه فیزیکی است، اظهار کرد: باید فضای گردشگری در استان تسهیل شود که در حال حاضر این فضا مطلوب نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: در ثبت آثار فرهنگی باید پی به آثار معنوی دیگری برده و آنها را برای نسل جدید ترویج کنیم.

حجت‌الاسلام احمد رضایی با بیان اینکه نسل جدید اسیر فضای مجازی شده است، افزود: باید از آثار طبیعی به آثار حقیقی آن نقطه پی برده و برای نسل نو معرفی کنیم.

وی با اشاره به بازسازی آثار تاریخی و مساجد قدیمی بیان کرد: در بازسازی آثار و بناهای تاریخی نباید فاصله افتد چراکه هزینه‌ای دوباره تحمیل متولیان می‌شود.