فعالیت۴۹ پایگاه تخصصی تفسیر قرآن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی رحمتی یکشنبه ظهر در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: در جلسات تفسیر قرآن از ظرفیت همه امامان جمعه و جماعات، مبلغان، مفسّران و روحانیون مستقر و طرح هجرت استفاده شده است و علاوه بر برگزاری تفسیر در پایگاه‌های عمومی، ۴۹ پایگاه تخصصی نیز در مراکز شهرستان‌ها توسط ائمه جمعه به صورت محوری برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین با توجه به ورود انقلاب اسلامی به چلّه دوم عمر خود و همزمان با ماه مبارک رمضان و بر اساس گام دوم انقلاب و شرایط جامعه، بیان تفسیر و تدبّر سوره احزاب در ۲۱۳۹ پایگاه در سطح مساجد و ادارات سطح استان، در حال برگزاری است.

مسئول امور مبلغین و مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب موقعیت امروز انقلاب را به «جنگ احزاب» در صدر اسلام تشبیه کرده‌اند و قرآن کتاب زندگی ماست و ما همانگونه که در مسائل شخصی خود از قرآن بهره می‌بریم، در عرصه سیاست و اجتماع و جامعه سازی که اهمیتش بیشتر از زندگی فردی نیز هست، باید از قرآن الهام بگیریم.

وی گفت: ماه رمضان به عنوان بهار قرآن و ماه نزول آیات وحی فرصت مناسبی است تا علاوه بر بهره گیری از فیوضات تلاوت قرآن از معنا و مفهوم آیات نیز بهرمند شویم و آن را در زندگی و جامعه خود به کار ببریم.

