رشد ۱۳ درصدی صادرات از گمرکات کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال جاری ۴۷۸ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۸۴۹ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۴۷ هزار و ۹۶۶ تن از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه صادر شد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۳ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: ۲۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۴۰۸ دلار با وزن ۶۲۶ هزار و ۸۳۱ تن از این کالاها در گمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۲۶ درصد افزایش و از حیث وزن نیز ۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان داشت: سایر گمرکات کشور نیز در این مدت ۱۹۷ میلیون و ۵۰ هزار و ۴۴۱ دلار کالا با وزن ۴۲۱ هزار و ۱۳۵ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۱ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱ درصد کاهش داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، هندوانه تازه، خربزه، میله‌های آهنی یا فولادی گرم نورد شده …تاب داده شده یا با تغییرشکل یافتگی‌های حاصل از نورد، انواع بستنی حتی دارای کاکائو، کولرهای آبی خانه با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، انواع دوغ، انواع ماست، کود شیمیایی، ظروف ملامین عنوان نموده و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می‌شود.

حیدری مجموع اقلام صادراتی اظهار شده در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از گمرکات استان کرمانشاه را ۴۱۹ نوع کالا عنوان کرد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۱۲ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.