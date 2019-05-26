۴۰۰۰میلیاردتومان برای بازسازی آسفالت نیازاست/حسابرسی ها شفاف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدم صبح امروز یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز که در عمارت ساعت این شهر برگزار می‌شد گفت: ۴ هزار میلیارد تومان لازم است تا آسفالت تبریز بازسازی شود، تاوان حفاری‌های گسترده آب و فاضلاب را شهرداری تبریز می‌پردازد.

وی افزود: تبریز به کارگاه حفاری تبدیل شده است. مجموعه‌ای در شهرداری وجود ندارد که با بازدیدهای پیاپی از نقاط مختلف شهری برای پیشگیری از تخریب در تجهیزات شهری و زیرساخت‌ها نظارت داشته باشد.

بابایی اقدم ادامه داد: برای اینکه شاهد تخریب زیرساخت‌های مختلف شهری در تبریز نباشیم این امر باید عملیاتی شود.

شکور اکبرنژاد رئیس شورای شهر نیز اظهار کرد: ۴ خرداد روز دزفول و مقاومت است و خیابانی در این شهر بنام سردار شهید مهدی باکری نامگذاری شده است.

گفتنی است انتخاب حسابرس برای حسابرسی سازمان‌ها و مناطق و شرکت‌های وابسته به شهرداری تبریز در دستور اول جلسه این هفته شورا شهر تبریز قرار داشت.

محمد باقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این‌باره گفت: شورا دو نوع وظیفه دارد، وظیفه اول بررسی و تصویب بودجه، لوایح و طرح‌ها است، و یک وظیفه مهم شورا انتخاب حسابرسان برای عملکرد سازمان‌ها و مناطق شهرداری است.

وی ادامه داد: جلسات متعدد تشکیل شده و حسابرسی کل سازمان‌ها، مناطق و شرکت‌های وابسته به شهرداری تبریز توسط کمیته حسابرسی بررسی شده است.

بهشتی خاطر نشان کرد: حسابرسانی که می‌توانند بررسی و حسابرسی سازمان‌ها و مناطق شهرداری را انجام دهند باید دارای رتبه یک باشند که در تبریز فقط پنج شرکت رتبه یک وجود دارد. تا پایان سال ۹۶ حسابرسی تمام سازمان‌ها و مناطق شهرداری تبریز انجام شده است و دستور امروز انتخاب حسابرس برای سال ۹۷ است.

بعد از تصویب شورا قرارداد حسابرسی با شرکت‌ها منعقد خواهد شد و برای سال ۹۸ نیز فراخوان عمومی داده خواهد شد.

مؤثرترین ابزار نظارتی شورای شهر حسابرسی شهرداری است

محمد فرج قلیزاده، دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی شورای شهر حسابرسی شهرداری است ولی معلوم نیست که چرا گزارشات حسابرسی از سال ۹۱ انجام نشده است.

وی با بیان اینکه این یک غفلت بزرگ است که شورای شهر به آن مبتلا شده است، گفت: حسابرسی یک عمل است که به موقع کسری‌ها و نیازهای یک سازمان مشخص شود.

وی تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری تبریز باید به جد پیگیر حسابرسی سازمان‌های شهرداری تبریز باشند و باید حسابرس‌های انتخابی در سریع‌ترین زمان ممکن حسابرسی را انجام داده و نتیجه را اعلام نمایند.

حسابرسی‌ها شفاف و به روز باشد

غلامحسین مسعودی ریحان عضو دیگر شورا نیز در ادامه گفت: وقتی هزینه‌های حسابرسان توسط شهرداری تقبل می‌شود ممکن است شبهاتی وجود داشته باشد. برای شفافیت شهرداری‌ها باید حسابرسی‌ها بروز باشد.

بررسی نامه فرهودی نیا مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اساسنامه سازمان‌های شهرداری تبریز دستور دوم جلسه این هفته شورای شهر تبریز بود.

فرهودی نیا، در این خصوص گفت: سازمان‌ها بدون اساسنامه فعالیت می‌کنند و این کار تبعات حقوقی در پی دارد.

شورا در گذشته کمیته‌ای برای تدوین اساسنامه‌ها تعیین کرده است و پیشنهاد بنده این است که اساسنامه‌های سازمان‌ها در دستور کار شورا قرار گیرد.

وزارت کشور در اساسنامه سازمان‌های شهرداری دخالت نکند

محمد اشرف نیا عضو دیگر شورای شهر تبریز نیز یادآور شد: نباید وزارت کشور به موضوع اساسنامه‌های سازمان‌های شهرداری دخالت کند چرا که قانونا باید شهرداری اساسنامه‌ها را تهیه کرده و شورا تصویب نموده و وزارت کشور تأیید کند و اینکه وزارت کشور در اساسنامه شهرداری‌ها دخالت کند قابل قبول نیست.

شهرام دبیری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز گفت: وزارت کشور در ۲۲/‏۰۸/‏۹۷‬ نامه‌ای به مدیر کل شهری و روستایی استانداری ارسال کرده و ایرادات اساسنامه‌های شهرداری را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در بندی از این نامه نیز اعلام شده که وزارت کشور در حال بازنگری اساسنامه‌ها است و باید اعلام شود که آیا بازنگری انجام گرفته است یا خیر؟

عبداله تقی پور، دیگر عضو شورای شهر تبریز در ادامه افزود: دو بحث وجود دارد، بحث اول ادغام و کوچک سازی شهرداری و بحث دوم تدوین اساسنامه سازمان هاست.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی محض در برخی سازمان‌ها حاکم است، اضافه کرد: قبلاً اعلام شد که در راستای کوچک سازی شهرداری همسو با وزارت کشور حرکت می‌شود و پیشنهاد می‌شود برخی سازمان‌ها در هم ادغام نمائیم.

فرج قلیزاده نیز گفت: قانون تعیین تکلیف کرده است که اگر شورای شهر با مرجعی اختلاف نظر داشته باشد مرجع رسیدگی به این موضوع هیئت حل اختلاف است، که در این بحث هیئت حل اختلاف نظر وزارت کشور را تأیید کرده است که باید قانونا همه به نظر هیئت حل اختلاف تمکین کرد، و در کنار تمکین بررسی‌ها و ایرادات موجود را با دلایل و مستندات به وزارت کشور اعلام نمائیم.

سونیا اندیش نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این باره گفت: طبق جز ۹ بند ط قانون برنامه و بودجه سال ۹۸، اعضا هیئت مدیره های سازمان‌ها غیر قانونی هستند، باید شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.

پیمانکاران با کارگران حوزه فضای سبز به صورت توافقی قرارداد منعقد می‌کنند

عبداله تقی پور رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برابر اطلاعات واصله کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، قبل از عید دغدغه و نگرانی در مورد حوزه فضای سبز وجود داشت، بعد از بررسی‌های کمیسیون مشخص شد که پیمانکاران با کارگران حوزه فضای سبز بصورت توافقی قرار داد منعقد می‌کنند.

وی ادامه داد: رئیس شورا در بحث مدیریت شورایی و تدوین دستور جلسات و مصوبات طبق آئین کار کوتاهی دارد که این کوتاهی باعث تزلزل جایگاه اعضا شورا می‌شود که امیدواریم روند اداره جلسات بهتر از این باشد.

شهرداری تبریز تعداد زیادی لایحه مهم در شورا دارد

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: شهرداری تبریز تعداد زیادی لایحه مهم در شورا دارد که در دستور جلسات قرار نمی‌گیرند و وظایف و برنامه‌های جاری شهرداری تبریز در صحن علنی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع پارک بزرگ تبریز، یکی از مهم‌ترین موضوعات شهر تبریز است که همچنان مسکوت مانده است، پیشنهاد بنده این است که جلسه فوق العاده ای برای بررسی وضعیت پارک بزرگ تبریز برگزار شود.

بررسی مصوبه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در خصوص راه آهن میانه تبریز به عنوان دستور سوم در دستور کار اعضا شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفت.

محمد اشرف نیا رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در این رابطه گفت: نظر شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر حذف ایستگاه باسمنج و حرکت قطار بصورت زیر سطحی در داخل شهر تبریز، توسط کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک پیگیری شده است.

وی ادامه داد: خواسته شورا برای راه آهن میانه به تبریز، احداث ایستگاه خاوران، ایستگاه ترمینال و حرکت زیر سطحی قطار در داخل شده تبریز است و درخواست شده است خاکریزی در داخل شهر انجام نشود و پروژه به صورت پل انجام شود، در قسمت‌هایی طول پل‌ها به بیش از یک کیلومتر می‌رسد.

عبداله تقی پور نیز در این باره گفت: در سال ۸۹ به عنوان مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز در خصوص این راه آهن نامه‌ای به اشرف نیا معاون عمرانی وقت استانداری آذربایجان شرقی نوشته و در این نامه بر مشکلات موجود این راه آهن تاکید کردم.

وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا جوادیه دومی در تبریز می‌سازیم؟

تقی پور افزود: نظر به اهمیت پروژه، توسعه و گسترش شهر تبریز از سمت شرق لزوم بازنگری در محل ایستگاه راه آهن در طرح فعلی و انتقال آن به قسمت‌های شرقی تر تبریز ضروری بنظر می‌رسد.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز همچنین گفت: با توجه به توسعه شهر تبریز در ضلع جنوبی اتوبان و احداث پارک کوهستان، احداث مسیر راه آهن در کنار اتوبان و در ترازی بالاتر از آن باعث ایجاد مشکلاتی برای ساکنین مجاور و آلودگی‌های صوتی و بصری خواهد شد.

تقی پور خاطر نشان کرد: مقرر است قطار از تبریز به سمت تهران حرکت کند و تهران در شرق تبریز قرار دارد، لذا ایستگاه خاوران کافی است و تمام شریان‌های ارتباطی به ایستگاه خاوران وجود دارد و علت ادامه این خط به راه آهن لزومی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است این خط آهن به خط اروپا متصل شود می‌تواند از دامنه‌های سهند و در ایلخچی به این ریتگ متصل شود.

سونیا اندیش نیز ضمن اعلام اینکه از حساسیت شورا به مسئله راه آهن تشکر می‌کنم خاطر نشان کرد: با توجه به نقشه‌ها، توسعه تبریز از طرف ایستگاه راه آهن و غرب تبریز کاملاً متوقف شده است.

وی ادامه داد: موضوع دوم در غرب تبریز موضوع عدم انتقال گمرک تبریز است که جاده داخل شهری به جاده ترانزیتی تبدیل شده است و خوشبختانه گمرک تبریز آمادگی انتقال از این مسیر را دارد.

اندیش ادامه داد: پیشنهاد می‌شود ایستگاه موجود بصورت تالار و موزه نگهداری شود و ایستگاه جدیدی در سمت ایلخچی احداث شود.

شهین باهر شهردار تبریز نیز در این خصوص گفت: پیشنهاد خانم اندیش بسیار مهم است، ولی پیشنهاد تقی پور نیز حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: راه آهن جمهوری اسلامی مجبور است خط آهن را به ایستگاه موجود تبریز متصل کند و اصرار داریم در خاوران اتفاق بیفتد و ایستگاه در این منطقه احداث شود که این امر بسیار مهم و ضروری است.

شهین باهر افزود: اینکه ایستگاه در ایل گلی احداث شود عملاً امکان پذیر نیست چراکه بحث تملک در این منطقه بسیار مشکل و هزینه بر است.

وی خاطر نشان کرد: احداث ایستگاه در ترمینال حداقل ۲۰۰ میلیارد هزینه دارد و شهرداری ایستگاه را بصورت رایگان در اختیار راه آهن قرار می‌دهد و در این نقطه از شهر حمل و نقل ترکیبی نیز اتفاق خواهد افتاد.

شهردار تبریز در پایان گفت: متأسفانه وزیر محترم بدون توجه به صحبت‌های شهرداری و استانداری صحبت‌های کارشناسی که در تهران مستقر است و هیچ اطلاعاتی از تبریز را ندارد را قبول می‌کند.