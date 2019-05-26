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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱

مدیر پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد؛

درمان ۲ هزارو ۸۶۷ نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید در خراسان رضوی

درمان ۲ هزارو ۸۶۷ نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید در خراسان رضوی

مشهد- مدیر پیشگیری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد ۲ هزارو ۸۶۷ نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید در استان شناسایی و زیر نظر متخصصین غدد اطفال تحت درمان قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جعفر صادقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر پوشش غربالگری تیروئید در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۹ درصد است و از ابتدای طرح تاکنون حدود یک میلیون و سیصد هزار نوزاد غربالگری شده اند که تعداد ۲ هزار و ۸۶۷ مورد بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید شناسایی شده است که زیر نظر متخصصین غدد اطفال تحت درمان قرار گرفته اند.

وی افزود: اغلب نوزادان در بدو تولد طبیعی به نظر می‌رسند و این بیماری وضعیتی از کمبود هورمون تیروئید می‌باشد که در صورت عدم تشخیص به هنگام، می‌تواند موجب عوارض جبران ناپذیر مغزی و بروز عقب ماندگی شدید و اختلال در رشد کودک شده و در نتیجه بار سنگینی را بر خانواده و جامعه وارد کند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: وجود کم کاری تیروئید در جنین، اختلالاتی در ارگان‌های مهم از جمله سیستم عصبی مرکزی و اسکلتی ایجاد می‌کند.

صادقی تصریح کرد: غربالگری نوزادان به منظور شناسایی نوزادان بیمار و درمان به موقع آنان مهمترین گام در پیشگیری از عوارض این بیماری است و در صورت تشخیص به هنگام و درمان به موقع، می‌توان از عوارض جدی این بیماری جلوگیری کرد.

وی‬ افزود: شایع‌ترین علت ابتلاء به کم کاری تیروئید نوزادان کمبود ید مصرفی مادر در دوران بارداری است و کلیه مادران باردار باید جهت دریافت آموزش‌های لازم به مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کنند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان یکی از برنامه‌های موفق وزارت بهداشت است که از سال ۸۵ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده ‬ و‬ بر اساس این برنامه تمامی متولدین زنده در شهر و روستا در روزهای بین ۵‏‏-۳ روزگی بعد از تولد تحت غربالگری قرارمی گیرند.

کد مطلب 4626412

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