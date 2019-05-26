دمای هوا در اهواز رکورد ۳۰ ساله را شکست

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته چهارم خرداد، حداکثر دمای هوا در اهواز به ۴۶ درجه سلسیوس رسید که ثبت چنین دمایی در ۳۰ سال اخیر در چنین روزی بیسابقه بوده است.
وی همچنین گفت: بررسی نقشههای پیش یابی همچنان تا چند روز آینده جریانات جنوبی را بر روی استان نشان میدهند که باعث انتقال رطوبت از روی خلیجفارس و افزایش رطوبت در مناطق جنوبی در این مدت میشود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: تا آخر هفته جاری هم به علت بالا بودن ضرایب ناپایداری به ویژه در بعدازظهرها شاهد رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و بعضاً تندباد لحظهای به ویژه در مناطق شرقی و شمالی، جنوب و بعضاً مرکز استان خواهیم بود.
سبزه زاری تاکید کرد: ضمناً وقوع گرد و خاکهای همرفتی و گذرا در طی مدت یادشده دور از انتظار نخواهد بود.
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