به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف تأمین آب شرب پایدار دانشگاه لرستان و پس از ۱۵ سال، پروژه انتقال آب شرب شهر خرمآباد به این دانشگاه، شروع شد. این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان شروع شده است.
تاکنون، آب شرب دانشگاه لرستان از چاه تأمین میشده است و بالاخره پس از ۱۵ سال، پروژه زیرساختی اتصال محل تأمین آب شرب دانشگاه لرستان به شبکه آب شرب شهر خرمآباد، شروع شده و در حال اجرایی شدن است.
با تکمیل این پروژه زیرساختی و عمرانی، میتوان از آب چاه نیز برای ایجاد فضای سبز جدید و باغهای مثمر با تأکید بر پرورش گیاهان دارویی دارای مصرف کم آب، استفاده کرد.
همچنین، برنامهریزی شده است که در این پروژه زیرساختی، سیستم فاضلاب دانشگاه لرستان نیز به شبکه فاضلاب شهر، متصل شود.
این پروژه با همکاری مشترک شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان و دانشگاه لرستان، در حال اجرایی شدن است.
سایت مرکزی دانشگاه لرستان در بیرون از شهر خرمآباد قرار دارد و به همین علت، انتقال آب شرب شهر به دانشگاه و اتصال سیستم فاضلاب دانشگاه به شبکه شهر، یک پروژه زیرساختی مهم برای دانشگاه لرستان محسوب میشود.
نظر شما