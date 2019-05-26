به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سنن النبی (ص)» علامه طباطبایی، سیره زندگی شخصی و اجتماعی پیامبر اعظم (ص) را به زیبایی ترسیم و بیان می‌کند. علی شعیبی با استفاده از این کتاب، با روش پرسش از پیامبر اکرم، ۵۲ شیوه و روش زندگی آن حضرت را به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان تألیف کرده است. این ۵۲ پرسش در چهار حوزۀ زندگی یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با خویش، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت تنظیم و ارائه شده است. تصویرگری این کتاب به عهده فاطمه رحمانی بوده که تلاش کرده است تا تصاویر مأنوس با مخاطبان کتاب و به شیوه آنان باشد.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

«برای یادگرفتن نحوه سفر، نیازمند یک راهنما و الگو هستیم. ما با دیدن الگو و توجه به رفتار او یاد می‌گیریم که در سفر چگونه رفتار کنیم تا سفر برای ما آسان شده و مشکلی برای ما پیش نیاید. زندگی ما نیز یک سفر است. قرآن و احکام، نقشه سفر هستند. ما با مطالعه اخلاق پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت ایشان، نحوه سفر کردن در مسیر زندگی را می‌آموزیم، پیامبری که زیباترین زندگی را داشته و همه عاشق اخلاق او بوده‌اند.»

این کتاب را مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت در قطع خشتی، در ۶۰ صفحه چهار رنگ با قیمت بیست هزار تومان چاپ و منتشر کرده است.