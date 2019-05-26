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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۱۰

در قالب طرح ۵۲ پرسش از پیامبر (ص)؛

«بچه‌های خوب، زندگی خوب» منتشر شد

«بچه‌های خوب، زندگی خوب» منتشر شد

کتاب «بچه‌های خوب، زندگی خوب»، با طرح ۵۲ پرسش از پیامبر خوبی‌ها برای کودکان و نوجوانان، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سنن النبی (ص)» علامه طباطبایی، سیره زندگی شخصی و اجتماعی پیامبر اعظم (ص) را به زیبایی ترسیم و بیان می‌کند. علی شعیبی با استفاده از این کتاب، با روش پرسش از پیامبر اکرم، ۵۲ شیوه و روش زندگی آن حضرت را به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان تألیف کرده است. این ۵۲ پرسش در چهار حوزۀ زندگی یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با خویش، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت تنظیم و ارائه شده است. تصویرگری این کتاب به عهده فاطمه رحمانی بوده که تلاش کرده است تا تصاویر مأنوس با مخاطبان کتاب و به شیوه آنان باشد.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

«برای یادگرفتن نحوه سفر، نیازمند یک راهنما و الگو هستیم. ما با دیدن الگو و توجه به رفتار او یاد می‌گیریم که در سفر چگونه رفتار کنیم تا سفر برای ما آسان شده و مشکلی برای ما پیش نیاید. زندگی ما نیز یک سفر است. قرآن و احکام، نقشه سفر هستند. ما با مطالعه اخلاق پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت ایشان، نحوه سفر کردن در مسیر زندگی را می‌آموزیم، پیامبری که زیباترین زندگی را داشته و همه عاشق اخلاق او بوده‌اند.»

این کتاب را مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت در قطع خشتی، در ۶۰ صفحه چهار رنگ با قیمت بیست هزار تومان چاپ و منتشر کرده است.

کد مطلب 4626463

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