پیدا و پنهان حضور آمریکا و غرب در جنگ علیه یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: در حال حاضر بیش از ۵ سال از جنگ فراگیر ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن سپری می‌شود. در طول این مدت سعودی‌ها و متحدان آنها در منطقه جنایت‌های فراوانی را مرتکب شده و صدها هزار یمنی را به شهادت رسانده اند.

اما آنچه که بیش از هر چیز در جنگ سعودی و متحدانش علیه یمن به چشم می‌خورد، حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و غرب از متجاوزان است؛ مسأله ای که البته آمریکایی‌ها و مقامات غربی منکر آن بوده و مدعی هستند که حتی اگر تسلیحاتی به سعودی داده شده، ریاض از آنها در جنگ یمن استفاده نمی‌کند!

درخصوص حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از متجاوزان سعودی و کمک‌های آن به ائتلاف متجاوز ضد یمن، نشریه «اینتر سپت» در گزارشی تأکید کرده است: «برآوردها نشان می‌دهد که کمک‌های آمریکا در هدف قرار دادن اهداف مختلف توسط عربستان سعودی ممکن است بالاتر از موارد اعلام شده قبلی توسط آنها باشد». این رسانه می‌افزاید: «بمباران ائتلاف سعودی در شمال یمن عمدتاً به وسیله سه جنگنده F15 آمریکا، تایفون EF 2000 انگلیس و همچنین یوروفایتر تورنادو صورت می‌گیرد.

در ادامه گزارش این رسانه خارجی آمده است: «سعودیها بالگردهای آپاچی و بلک هاوک آمریکایی و کوگار AS532 فرانسوی را از پایگاه‌های نظامی خود در عربستان پرواز می‌دهند. آنها مرز عربستان و یمن را با تانک‌های آبرامز آمریکایی و AMX30 فرانسوی که حداقل با ۵ نوع اسلحه توپخانه‌ای ساخت غرب تقویت شده، طی می کنند».

واقعیت آن است که از زمان آغاز جنگ علیه یمن، ایالات متحده آمریکا از طرح بمباران مناطق مختلف این کشور با تسلیحات فروخته شده حمایت می‌کرد و تا همین اواخر به جنگنده‌ها سوخت رسانی می‌کرد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که پهپادهای آمریکا در هدف گیری بمب‌های سعودی نیز به آنها کمک کرده اند.

هرچند که آمریکا دخالت مستقیم خود در جنگ یمن را تکذیب کرده و می‌کند اما طبق اعلام نشریه خارجی «اینتر سپت»، پهپاد MQ9 یک پهپاد شناسایی آمریکایی با قابلیت حمله و کشتار است که در جنگ یمن مشارکت دارد. این پهپاد بر سر مناطق تحت کنترل انصارالله به پرواز درآمده و در اکتبر ۲۰۱۷ توسط نیروهای یمنی ساقط شده است.

تمامی اینها درحالی است که سخنگوی سنتکام در واکنش به این نوع مداخلات مستقیم سعودی در جنگ یمن مدعی شده است که واشنگتن چنین مداخلات ندارد. این مقام آمریکایی ضمن نادیده گرفتن گزارش‌های منتشرشده در خصوص مداخله مستقیم آمریکا در جنگ یمن مدعی شده است که واشنگتن تنها در جنگ یمن، مشاوره می‌دهد!

علاوه بر ایالات متحده آمریکا، شرکای غربی آن ازجمله فرانسه نیز نقش مهمی در فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی دارند. هرچند که مقامات فرانسوی نیز مدعی هستند که سلاح‌های فروخته شده توسط پاریس به عربستان سعودی، علیه غیرنظامیان در یمن به کار گرفته نمی‌شوند! این درحالی است که اغلب تسلیحات به کار گرفته شده توسط ائتلاف سعودی علیه یمنی‌ها، آمریکایی و غربی است و هیچکس در این مسأله شکی ندارد.

درهمین ارتباط، نشریه «اینتر سپت» می‌نویسد: «از زمان آغاز جنگ یمن، ائتلاف سعودی از تانک‌ها و ادوات زرهی فرانسوی برای تقویت مرزهای عربستان و یمن و دفاع از پست‌های نظامی امارات استفاده کرده است. سعودی‌ها انواع تسلیحات توپخانه فرانسوی را در مرزهای خود مستقر کرده که قادر به شلیک به اعماق استان‌های شمالی یمن است».

علاوه بر آنچه که گفته شد، حضور تانک لکرک فرانسه در خط مقدم درگیری‌ها در الحدیده نیز مسجل شده است. با این حال، گزارش نشریه «اینتر سپت» نشان می‌دهد که امارات از تانک‌های لکرک فرانسه برای اهداف دفاعی استفاده می‌کند. طبق آخرین گزارش‌های منتشرشده، در مناطق مرزی عربستان و در محدوده توپخانه فرانسه، بیش از ۴۳۰ هزار یمنی زندگی می‌کنند.

ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی در طول حدود ۵ سال گذشته در جنگ خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن حملات متعددی را به نقاط مختلف نظامی و غیرنظامی ترتیب داده است. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ حدود ۲۴ هزار حمله هوایی به نقاط مختلف یمن انجام شده است؛ آماری که بدون شک سعودی‌ها و متحدان آنها، آن را تکذیب می‌کنند.

درخصوص حمایت‌های غرب از رژیم متجاوز سعودی و متحدان آن در جنگ علیه مردم بی دفاع و بی‌گناه یمن، نشریه «اینتر سپت» همچنین می‌نویسد: «اداره اطلاعات فرانسه ۵ نوع جنگنده را در آسمان یمن شناسایی کرده است که همگی از نوع هواپیماهای ناتو هستند». در هر صورت آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که سعودی در جنگ علیه یمن از هدف گیری دقیق اهداف، عاجز است و غربی‌ها از آن در این زمینه حمایت می‌کنند.

در طول سال‌هایی که از جنگ علیه یمن سپری می‌شود، عربستان سعودی تلاش کرد تا دستاوردهای متعددی را خلق کند. با این حال، سعودی‌ها در تحقق این دستاوردها ناکام ماندند. یکی از مواردی که سعودی‌ها هیچگاه نتوانستند در آن موفق عمل کنند، نبرد الحدیده بود؛ نبردی که سعودی‌ها و البته اماراتی‌ها گمان می‌کردند خیلی زود آن را به نفع خود به اتمام می‌رسانند.

درهمین ارتباط، نشریه «اینتر سپت» می‌نویسد: «اماراتی ها تقریباً دو برابر دیگران در زمین نیرو دارند. آنها به کندی در حال حرکت برای محاصره و تصرف الحدیده هستند و تلاش می‌کنند تا راه ارتباطی میان الحدیده به صنعاء را باز پس گیرند». علیرغم اعتراضات سازمان‌های امدادرسان، ایالات متحده آمریکا هیچ فشاری به امارات متحده عربی جهت متوقف ساختن حمله به الحدیده صورت نداد. درهمین حال، باید گفت که شورای پناهندگان نروژ تعداد کل تلفات الحدیده در سال ۲۰۱۸ را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرده است.

از سوی دیگر، نشریه «اینتر سپت» همچنین می‌نویسد: عربستان‌های عملیات گسترده‌ای برای تأمین امنیت مرزهای خود با یمن انجام دادند و ۵ تیپ از ارتش عربستان و ۲ تیپ از گارد ملی و حدود ۲۵ هزار نفر را به مناطق مرزی اعزام کرده اند. این نیروها با ۳۰۰ تانک و ۴۸ توپ هویتزر خودکشِشی «سزار» فرانسوی تقویت شده اند.