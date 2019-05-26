تغییر رویه برای بهبود شرایط فرهنگ اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت ظهر یکشنبه در نشست کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل استان سمنان به میزبانی سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن بیان اینکه تغییر رویه در اجتماع برای بهبود شرایط فرهنگی جامعه ضروری است، ابراز داشت: ازآنجاکه دولت زیر فشارهای زیادی قرار دارد برای رسیدن به نتیجه مطلوب میبایست برنامهریزیهای مناسب صورت گیرد.
وی بابیان اینکه در چنین شرایطی دستگاههای فرهنگی برای حفظ وضعیت مطلوب میبایست تلاش کنند، افزود: این حجم از انتقادها و فشارها در بدنه دولت قابل قیاس با دورههای قبل نیست لذا باید برای بهبود شرایط برنامهریزی صورت گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت ما را با مشکلات و چالشهایی مواجه کرده است، ابراز داشت: در این شرایط اگر بتوانیم حداقل شرایط مطلوب را نیز حفظ کنیم کار بزرگی محسوب خواهد شد.
فضیلت بابیان اینکه منتقدان باید بدانند که دولت نیز بخشی از پیکره نظام مقدس جمهوری است، تصریح کرد: در پیش گرفتن این رویه قطعاً به صلاح کشور نیست و میبایست با وحدت و همافزایی برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش کرد که دراینبین انتظارات از دستگاههای فرهنگی نیز متناسب با شرایط حال تنظیم شود.
وی افزود: قطعاً جنگ امروز دیگر با ابزارهای نظامی و ادوات جنگی نیست و دشمن برای رسیدن به خواستههای خود از طریق مباحث فرهنگی قصد ورود دارد لذا در حوزه پدافند غیرعامل اطلاعرسانی و آگاهی بخشی جامعه فرهنگی نیز امری ضروری خواهد بود.
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