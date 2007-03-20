گروه موسیقی مازندران در جمهوری آذربایجان برنامه اجرا می کند

محمود جاهد در این باره به خبرنگار مهر در ساری گفت: این گروه به نمایندگی از استان مازندران و به دعوت رایزن فرهنگی ایران در تاریخ های 5 لغایت 8 فروردین سال 86 ، در تالار رشید دهیدوف شهر باکو، همچنین دانشگاه موسیقی آذربایجان قطعاتی را از اساتید موسیقی ایران همچون : استاد درویش خان ، ابولحسن صبا ، شجریان و مشکاتیان و قطعاتی از موسیقی های مازندرانی به اجرا خواهند گذاشت.

یاد آور می شود ، محمود جاهد به تازگی در کارگاه آموزشی آواز استاد شجریان پذیرفته شده است.



کاروان نوروزی "ماه تی تی" در مازندران

کاروان نوروزی "ماه تی تی" ، شامل نمایش های خیابانی ویژه کودکان در ایام تعطیلات نوروزی در شهرهای مختلف استان مازندران برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: این کاروان شامل 4 گروه هنری است که در شهرهای مختلف استان و در پارک های تفریحی برای گردشگران و مهمانان نوروزی به اجرای نمایش خواهند پرداخت.

علیرضا دهقان ، برنامه اجرای نمایش در شهرهای مختلف استان از دوم لغایت سیزدهم فروردین 86 ، از ساعت 16 الی 18 و 9 الی 11 صبح ، در تالارهای شهرهای استان مازندران عنوان کرد.