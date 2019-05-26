به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست کارگروه پسماند شهرستان کنگان اظهار داشت: عسلویه پیوست زیست‌محیطی نداشته است و تازه قرار شده که پالایشگاه‌ها در این زمینه اقدام کنند و تصفیه‌خانه ایجاد کنند.

وی فاضلاب را یکی از عوامل انتشار بوی بد در منطقه پارس جنوبی دانست و اضافه کرد: پتروشیمی بدون داشتن تصفیه خانه فاضلاب نباید مجوز راه‌اندازی بگیرد و بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: نگرانی مردم بحق است و ما نیز تلاش داریم تا رضایت مردم را کسب کنیم و به جد پیگیر این موضوعات هستیم.

وی نظرسنجی از مردم و مسئولان محلی را یکی از نیازهای اصلی برای صدور مجوزها دانست و ادامه داد: وقتی که جامعه محلی از طرحی ناراضی باشد، باعث عقب‌افتادگی طرح‌ها می‌شود و باید در همه طرح‌ها جامعه محلی دیده شوند.

قلی‌نژاد بیان کرد: اگر جاده دسترسی به سایت پسماند بخواهد از مرکز شهر بگذرد نباید این طرح اجرا شود و باید به فکر جاده جایگزین باشیم و مسیر خارج از محدوده جمعیتی باشد و مسائل ایمنی به خوبی رعایت شود.

استانداردسازی سایت پسماند

وی استانداردسازی سایت پسماند را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: محل دفن زباله باید جانمایی صحیح داشته باشد و طرح‌های پیشنهادی دیده شود و طرح با استانداردهای لازم اجرا شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ساماندهی پسماند در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر را در دستور کار داریم و در این راستا نشست مدیریت پسماند استان به بررسی این وضعیت خواهد پرداخت.

وی انجام بازیافت بدون آلایندگی را یکی از مسائل مهم دانست و اظهار داشت: منطقه ویژه پارس باید تضمینی به ما بدهد که در صورتی که این اقدامات جواب داد، در راستای تسریع در تکمیل طرح اقدام شود.

قلی‌نژاد بر جانمایی محلی با فاصله مناسب تا شهر خبر داد و اضافه کرد: پسماند خانگی هم باید با رعایت استانداردها منتقل و بازیافت شود.