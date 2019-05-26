حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر تداوم شرایط جوی ناپایدار بر روی استان تا اواخر هفته است.

وی افزود: بر این اساس در اکثر مناطق استان اصفهان از بعدازظهر امروز افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و رگبارهای بهاری و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، ابراز داشت: روز یک‌شنبه هوای شهر اصفهان به شکل گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در اوایل شب رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز دوشنبه نیز گاهی شاهد افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در اواخر وقت رگبار پراکنده و رعدوبرق هستیم و در روز سه شنبه هوای شهر اصفهان به شکل کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

بارش‌های رگباری بهاری همراه با رعدوبرق و تندباد در مناطق غرب، جنوب‌غرب و نیمه شمالی استان اصفهان

علی عسگریان تاکید کرد: در روزهای یک شنبه و دوشنبه در استان اصفهان به‌سبب ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری بهاری همراه با رعدوبرق و تندباد در مناطق غرب، جنوب‌غرب و نیمه شمالی استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ویژگی‌های فصل بهار شرایط تشدید بارش موقتی، طوفان لحظه‌ای و وقوع صاعقه در مقیاس‌های محلی به‌ویژه در مناطق مستعد و کوهپایه‌ها وجود دارد و بر این اساس باید تمهیدات لازم مد نظر قرار گیرد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تاکید کرد: به دلیل وزش بادهای شدید دمای احساسی بسیار کمتر از دمای واقعی است که داشتن پوشش مناسب را ایجاب می‌کند.

از تماشای رعد و برق پرهیز کنید

گفتنی است بر اساس توصیه‌های هواشناسی هم استانی‌های عزیز باید از اطراق در جنگل و زیر درختان بلند و زیر دکل‌های برق پرهیز کرده و چادر در پناه ساختمان‌های محکم بنا شود، همچنین از درست کردن آتش در جنگل پرهیز کنید، هنگام بارش باران با احتیاط رانندگی و از تماشای رعد و برق پرهیز کنید.

