مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۵ روز آینده بارش باران، گاهی رعد و برق همراه با وزش باد شدید به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق کشور پیش بینی می‌شود.

احد وظیفه افزود: امروز یکشنبه در اکثر مناطق نیمه غربی کشور و فردا دوشنبه در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، مرکز جنوب و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های البرز، تهران و سمنان شاهد این وضعیت خواهیم بود.

وی تأکید کرد: طی امروز و فردا به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در دامنه‌های جنوبی البرز، در استان‌های قزوین، البرز و تهران وقوع تندباد موقتی با سرعت ۶۰ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود که فردا انتظار می‌رود در برخی از این مناطق با گرد و خاک همراه باشد.

وظیفه ادامه داد: از فردا دوشنبه تا چهارشنبه دمای هوادر سواحل دریای خزر بین ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.

هوای پایتخت امروز کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رعد و برق، رگبار و وزش باد شدید. امشب نیمه ابری در بعضی ساعات ابری، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است. و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران امروز به ترتیب ۳۵ و ۲۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است. همچنین دمای اهواز امروز به ۴۶ درجه سانتیگراد رسیده که تا روز سه شنبه و چهارشنبه به ۴۷ درجه سانتیگراد هم افزایش خواهد یافت.