یک منطقه‌ به شهرداری زنجان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری زنجان، برابر مفاد ابلاغیه وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری زنجان با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اقدام به تهیه تشکیلات سازمانی منطقه چهار شهرداری کرده است.

از سال ۹۳ کسب مصوبه شهرداری منطقه سه در دستور کار شهرداری زنجان قرار گرفت که پس از ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های جدید امکان افزایش شهر زنجان به چهار منطقه برابر آن، مورد توجه قرار گرفت.

این معاونت نیز بر حسب تاکید شهردار زنجان نسبت به تشکیل جلسات مستمر در این خصوص اقدام و پس از طرح‌های پیشنهادی در جلسات شورای معاونان و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر بحث و بررسی در این خصوص به کسب نظرات کارشناسی، موضوع به وزارت کشور ارسال شد.

پس از تشکیل چند جلسه در وزارت کشور با حضور شهردار زنجان، مدیران متولی امر، مشاور و کارشناسان مربوطه موضوع مورد تصویب در نهایت از سوی وزارت کشور تشکیل شهرداری منطقه چهار ابلاغ شد. گسترش شهر زنجان به صورت شرقی و غربی، افزایش سطح شهر زنجان به چهار منطقه شهری موجب چابک‌سازی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهر زنجان را بیش از گذشته ارتقا خواهد داد.

شهر زنجان چهار منطقه، هشت ناحیه و ۱۶۷ محله شهری دارد. بر همین اساس، طی حکمی از سوی شهردار زنجان، سمانه شاددل به‌عنوان سرپرست منطقه چهار شهری زنجان منصوب شد.

همچنین شهردار زنجان حسن رضا مرادی را به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری زنجان و محمد مرادی را به عنوان سرپرست روابط عمومی شهرداری زنجان منصوب کرد.