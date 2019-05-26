تخصیص ۱۷۰ میلیارد ریال برای استمهال اقساط کشاورزان خسارت دیده قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم طی سخنانی با اشاره به جاری شدن سیلاب در استان قم در روزهای نخست سال ۹۸ اظهار کرد: وحدت و انسجام استانی در مسئله سیلاب رضایت بخش بود و سبب شد تا این مسئله به خوبی مدیریت و هدایت شود.
وی با بیان اینکه مدیریت استان قم میتوانست به عنوان یک الگوی کشوری در مدیریت بحران سیلاب مطرح شود افزود: بایستی اقدامات لازم توسط ستاد بحران برای مستندسازی و انتقال تجربیات قم انجام شود.
استاندار قم با تأکید بر اتخاذ اقدامات بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای مدیریت سیلاب و کاهش خسارات احتمالی در شرایط مشابه گفت: در راستای مدیریت بحران سیل بایستی طرحی جمع بندی شده که تعارضات بین آب منطقهای و شهرداری را به حداقل برساند، تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: باید طرحهای کوتاه مدت که تا پایان امسال قابل اجرایی شدن هستند در جلسه آتی ارائه و مصوب شوند.
سرمست با بیان اینکه اقدامات شهرداری در کاهش سازهها از مسیر رودخانه قم نیز مطلوب است، بیان کرد: باز کردن دهانه پلهای مسیر رودخانه قمرود، رفع موانع و اجرای طرحهای آبخیزداری بالادست به عنوان طرحهای کوتاه مدت در سال جاری باید در دستور کار قرار گیرند.
جلوگیری از وارد شدن خسارت ناشی از هجوم ملخها
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص افزایش ملخها در مزارع استان خواستار ارائه گزارش و رفع نگرانی افکار عمومی مردم شد.
وی همچنین با تأکید بر پاسخگویی نهادهای مسئول در این رابطه افزود: بایستی هرگونه تدابیر پیشگیرانه در راستای جلوگیری از وارد شدن خسارت ناشی از هجوم ملخها اندیشیده شود.
سرمست همچنین ضمن اعلام تخصیص ۱۷ میلیارد تومان اعتبار جهت استمهال اقساط کشاورزان خسارت دیده به بانک کشاورزی استان قم، افزود: فرمانداری قم ناظر بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات در راستای جبران خسارات به کشاورزان قمی است.
در این جلسه گزارشی از وضعیت سدهای استان قم، میزان بارندگی، طرحهای آبخیزداری، وضعیت مسیر رودخانه قمرود ارائه شد.
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