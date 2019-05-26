۶۲۳ خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی احداث ۱۰ هزار واحد مسکن محرومین در استان بیان کرد: پنج هزار و ۹۵۱ خانوار یک نفره تحت پوشش کمیته امداد استان دارای مسکن غیر مقاوم بوده و یا فاقد مسکن هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به شاخص‌های توزیع پنج هزار واحد مسکونی، خانوارهای یک نفره از لیست حذف شده اند.

سلم آبادی با بیان اینکه هفت هزار و ۲۰۲ خانوار دو نفره به بالا تحت پوشش امداد مسکن غیر مقاوم دارند و یا فاقد مسکن هستند، بیان کرد: از این تعداد چهار هزار و ۴۸۴ خانوار دو نفره و دو هزار و ۵۳۸ خانوار سه نفره و بالاتر هستند.

وی با بیان اینکه ۶۲۳ خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد استان فاقد مسکن هستند، افزود: در صورت تأمین زمین و پروانه رایگان، ساخت این واحدها را تعهد می‌کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین خواستاریم صدور پروانه‌های پنج هزار واحد مسکونی رایگان صادر شود و یا تخفیف داده شود.