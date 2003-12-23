۲ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۵۴

كريستين ساينس مانيتور:

مصر در صدد است از يكه تازي اسراييل جلوگيري كند

ديدار روز دوشنبه "احمد ماهر" وزير امور خارجه مصر از رژيم صهيونيستي به اين علت صورت گرفت كه مصر قصد دارد از يكه تازي اسراييل در منطقه جلوگيري كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نوشته روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور، در تاريخ روابط مصر و اسراييل كمتر زماني پيش آمده است كه  دو طرف با يكديگر مذاكره كنند . احمد ماهر وزير امور خارجه مصر اعلام كرده است كه مبارك وي را براي يك ماموريت صلح آميز به اسراييل فرستاده است. از طرف ديگر، سيلوان شالوم نيز ديدار وي از اسراييل را مملو از گرماي روابط خوانده است. البته مصر اولين كشور عربي بود كه با اسراييل قرارداد صلح بست اما روابط دو جانبه آنها همواره سرد بوده و با اشغال فلسطين تقريبا به خاموشي گراييده است اما در طول ديدار روز دوشنبه هيئت بلند پايه مصري از اسراييل، دو طرف بر بهبود روابط خود تاكيد داشتند  اين درحالي است كه مردم مصر به ويژه مسلمانان به شدت با اين امر به مخالفت برخاسته اند. همچنين در اراضي اشغالي، زماني كه احمد ماهر براي اقامه نماز وارد مسجد الاقصي شد، بسياري از نمازگزاران به سوي وي اشياء مختلفي پرتاب كردند و وي را يك خائن ناميدند. 
كريستين ساينس مانيتور در ادامه نوشت:  تحليل گران مصري معتقدند كه ماهر به اسراييل رفت تا القا كند كه مصر نيز در روند صلح جهاني داراي نقش تعيين كننده اي است.  
 

