حمله به یک کلیسا در بورکینافاسو/ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع امنیتی از کشته شدن ۳ نفر در حمله جدید به یک کلیسا در بورکینافاسو خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، ۳ نفر امروز یکشنبه در کلیسای «تولفه» (Toulfe) واقع در شمال این کشور در حمله افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند.



یک منبع امنیتی در این خصوص به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: در این حادثه تعدادی از افراد نیز زخمی شده اند.



گفتنی است، ۲۲ اردیبهشت ماه نیز در حمله تروریستی در کلیسائی در بورکینافاسو ۶ نفر کشته شدند. حادثه مذکور در کلیسای کاتولیک در منطقه «دابلو» (Dablo) واقع در شمال این کشور بود.