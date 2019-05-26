عارف:راه خودرااز سوء استفاده کنندگان ازجریان اصلاح طلب جدامی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان عصر امروز -یکشنبه- با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدرضا عارف با تسلیت شهادت حضرت علی (ع) و آرزوی قبولی طاعات در ماه پرفیض رمضان و شب‌های قدر، روند طی شده از سوی فراکسیون امید برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس برای اجلاسیه چهارم را تشریح کرد و گفت: فراکسیون امید برای حفظ هویت خود و انجام رسالت جریانی به صورت مستقل در انتخابات هیأت رئیسه ورود کرد و تلاش شد با شفافیت و به دور از برخی روابط غیر شفاف اصالت گفتمانی خود را در درون مجلس به عینه نشان دهیم.

رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مؤثر اعضای فراکسیون امید در جریان انتخابات هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد که در انتخابات مجلس یازدهم باید راه خود را از افراد فرصت طلب و کسانی که می‌خواهند از اعتبار جریان اصلاح طلب سو استفاده کنند جدا کنیم.

در ادامه، اعضای جلسه نسبت به برخی رفتارهایی که موجب افزایش شکاف و بی اعتمادی بین مردم می‌شود هشدار دادند و خواستار رسیدگی جدی به مطالبات به حق مردم از سوی مسئولان در شرایط خاص کشور شدند.

به اعتقاد اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حضور قدرتمند حاکمیت در عرصه بین المللی نیازمند اقداماتی در داخل کشور برای تقویت اعتماد عمومی است.

گزارش عملکرد کارگروه‌های چند گانه از دیگر محورهای یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان بود.