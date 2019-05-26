به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوآ، پیونگ یانگ به کمک بشر دوستانه کره جنوبی واکنش نشان داده و این کمکها را در درجه دوم اهمیت عنوان کرد.
این نخستین واکنش کره شمالی به کمکهای ارسالی از سوی همسایه جنوبی خود است.
کره شمالی اعلام کرده که این کمکها تأثیری در حل و فصل اختلافات میان دو کشور ندارد.
دو روز پیش از این، رئیس دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد، سئول تمایل دارد تا با وجود آزمایشهای موشکی اخیر از سوی کره شمالی همچنان به این کشور کمکهای غذایی ارسال کند.
سئول اعلام کرده است که تا کنون ۸ میلیون دلار کمک بشردوستانه را به زنان باردار و کودکان کره شمالی از طریق سازمانهای بین المللی ارسال کرده است.
سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که دولت طرحهایش را با برنامه جهانی غذا و صندوق کودکان سازمان ملل مطرح کرده و امکان ارسال این کمکها از طریق این نهادها وجود دارد.
منابع خبری در کره جنوبی هفته گذشته اعلام کردند که کره شمالی بدترین خشکسالی خود را در بیش از سه دهه اخیر تجربه میکند.
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