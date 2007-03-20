به گزارش خبرگزاری مهر، درپی درگیری های صورت گرفته درپایان دیدارتیم های مس کرمان وصبا باتری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای نهایی خود را به این شرح صادر کرد:



یوسف زاده معاون باشگاه مس کرمان 30 میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محروم شد. نادردست نشان مربی سابق تیم مس کرمان 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد. عباس مرادی سرپرست تیم صبا باتری 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه ازهمراهی این تیم محروم شد.

تیم فوتبال مس کرمان در دیدارخانگی خود مقابل تیم راه ‌آهن بدون تماشاگربه میدان خواهد رفت . ضمن اینکه یکی ازهواداران تیم مس کرمان نیزیک سال ازحضور در ورزشگاهها محروم شد.

