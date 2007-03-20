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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

از سوی کمیته انضباطی؛

احکام متخلفان دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و صبا باتری اعلام شد

احکام متخلفان دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و صبا باتری اعلام شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احکام متخلفان حوادث دیدار تیم‌های مس کرمان و صبا باتری تهران از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی درگیری های صورت گرفته درپایان دیدارتیم های مس کرمان وصبا باتری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای نهایی خود را به این شرح صادر کرد:
 
یوسف زاده معاون باشگاه مس کرمان 30 میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محروم شد. نادردست نشان مربی سابق تیم مس کرمان 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد. عباس مرادی سرپرست تیم صبا باتری 10 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه ازهمراهی این تیم محروم شد.

تیم فوتبال مس کرمان در دیدارخانگی خود مقابل تیم راه ‌آهن بدون تماشاگربه میدان خواهد رفت . ضمن اینکه یکی ازهواداران تیم مس کرمان نیزیک سال ازحضور در ورزشگاهها محروم شد.

کد مطلب 462691

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