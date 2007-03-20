رقابت 12 نامزد برای راهیابی به "الیزه" / "بایرو" محبوب ترین نامزد

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از لوموند، "ژان لویی دوبره" رئیس شورای قانون اساسی فرانسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نامزدی این 12 نفر به تائید این شورا رسیده است.

جالب توجه است که تنها 40 نفر در سراسر خاک فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور کاندیدا شده بودند که از بین این افراد 12 نفر مورد تائید قرار گرفتند.

چهره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

اسامی این 12 نفر به شرح ذیل است : "اولیویه بزانسونه" از اتحادیه کمونیست های انقلابی، "ماری ژرژ بوفه" از حزب کمونیست، "ژرارد شیواردی" نامزد شهرداری ها، "فرانسوا بایرو" رئیس حزب راست میانه، "ژوزه بووه" نامزد گروه های جنبش ضدجهانی، "دومینیک وویان" از حزب سبزها، "فیلیپ دوویلیه" از حزب جنبش برای فرانسه، "سگولن رویال" نامزد حزب سوسیالیست، "فدریک نیهو" از هواداران گروه های صید، شکارچی، طبیعت و سنت، "ژان ماری لوپن" از حزب جبهه ملی، "آلرت لاگیه" از حزب مبارزه کارگران، و بالاخره "نیکولا سارکوزی" از حزب راست حاکم در فرانسه.

براساس آخرین نظرسنجی ها در فرانسه، بایرو توانسته است با کسب 57 درصد بالاترین میزان محبوبیت را در حال حاضر برای خود کسب کند؛ پس از وی، سارکوزی و رویال قرار دارند.

اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز 22 آوریل (دوم اردیبهشت ماه 86) و دور دوم این انتخابات شش ماه مه (16 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.

ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه اخیرا اعلام کرده بود: نمی توانم درخواست مردم فرانسه را برای نامزد شدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری قبول کنم و به هیچ وجه قصد نامزد شدن در این انتخابات را ندارم.

شیراک که از سال 1995 به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شده؛ درحالی کناره گیری خود را از انتخابات آتی این کشور اعلام می کند که نظر سنجی های انجام شده نشان می دهد: در صورتی که وی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کند با اختلاف فاحشی سایر رقبای خود را پشت سر خواهد گذاشت.