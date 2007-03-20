"اوپک گازی" 20 فروردین ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بنا به گفته محافل سیاسی، موسسان این سازمان، ایران، روسیه، قطر، ونزوئلا و الجزایر خواهند بود.



این خبرگزاری روسی خاطر نشان می کند که نظر آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تشکیل چنین ساختار قدرتمندی در زمینه انرژی به احتمال قوی منفی خواهد بود.

منابع خبری روزنامه "کامرسانت" در محافل سیاسی عربی اعلام کردند که جلسه بعدی همایش کشورهای صادر کننده گاز (در سال 2001 تشکیل شده و کشورهایی که بیش از 70% از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند در آن شرکت می کنند) که روز 9 آوریل در دوحه برگزار خواهد شد؛ زمان مناسبی برای آن خواهد بود که کارتل گازی واقعی ایجاد شود و توافقات سیاسی این منظور نزدیک به اتمام است. این دیپلماتهای عرب اعلام کردند که مذاکرات اصلی را سیاستمداران در سطوح عالی انجام می دهند و نه کمپانی های گازی.

خبرگزاری ریانووستی در این باره نوشت : ایران از طرفداران پرو پا قرص این ایده( تشکیل سازمان صادرکنندگان عمده گاز در جهان) می باشد؛ آیت الله "سید علی خامنه ای" رهبر انقلاب ایران اولین کسی بود که در جهان ایده "اپک گازی را مطرح کرد؛ ایده ایجاد "اپک گازی" اروپا را عصبانی می کند.