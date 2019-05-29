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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۲۰

نقل و انتقالات پرسپولیس؛

برانکو دو بازیکن باتجربه را نمی‌خواهد/هافبک سابق در آستانه بازگشت

برانکو دو بازیکن باتجربه را نمی‌خواهد/هافبک سابق در آستانه بازگشت

تیم فوتبال پرسپولیس که در آستانه دیداری مهم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی قرار دارد، به زودی رسما وارد بازار نقل و انتقالات می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود اینکه هنوز فصل به طور کامل برای سرخ پوشان به اتمام نرسیده و آنها در جام حذفی حضور دارند، اما طبیعی است که رفته رفته به فکر نقل و انتقالات فصل آینده باشند.

در همین رابطه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد برانکو دو بازیکن باتجربه تیم پرسپولیس را برای فصل آینده نمی‌خواهد. جدایی یکی از این دو بازیکن که در فصل گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفت و بازیکنان جوانی جای او بازی کردند تقریباً محتمل است.

اما در مورد دومین بازیکن باتجربه‌ای که در لیست برانکو قرار ندارد، هنوز باشگاه به جمع بندی نرسیده است.

این بازیکن که از ارکان موفقیت سرخ پوشان در سالهای اخیر به حساب می‌آید، برای فصل بعد هنوز مورد تایید قرار نگرفته اما از آنجایی که جدایی او ممکن است موجی از نارضایتی بین هواداران ایجاد کند، هنوز باشگاه در این باره تصمیم نهایی‌اش را نگرفته است.

همچنین جدایی یکی دیگر از بازیکنان باتجربه پرسپولیس که سابقه بستن بازوبند کاپیتانی این تیم را هم دارد بسیار محتمل است. این بازیکن با اینکه در مقاطعی هم به کار گرفته می‌شد، اما رضایت برانکو را جلب نکرد و سرمربی سرخ پوشان به دنبال جانشینی مناسب برای او در خط میانی و حمله است.

وحید امیری هم بعد از یک فصل ناموفق در ترکیه در آستانه بازگشت به این تیم قرار دارد که این می‌تواند یکی از مهمترین نقل و انتقالات سرخ پوشان باشد.

مهدی شریفی هم که فصل ناموفقی را در پرسپولیس پشت سر گذاشت روی لبه تیغ قرار دارد و جدایی او از این تیم بسیار محتمل است.

سرخ پوشان برای دیدار مقابل سپاهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی آماده می‌شوند. این دیدار از ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۸ خرداد در ورزشگاه نقش جهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4627042

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    نظرات

    • عقیل IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      15 2
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      واقعاً این تحلیل و گزارش در روز بازی با سپاهان باعث تاسف هست. لطفا کمی رعایت انصاف رو بکنید. فقط کمی
    • ناشناس IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      14 2
      پاسخ
      این چه خبریه در آستانه بازی با سپاهان گذاشتید؟ چرا دارید برای تیم حاشیه درست میکنید؟ نکنه از سپاهانی ها پول و سکه گرفتید؟

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