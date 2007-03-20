با این نفرات نمی توان بهتر از این نتیجه گرفت/ شکست استقلال و قهرمانی جام حذفی هدف ماست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی که پس از تساوی مقابل پاس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : دربازی امروزیک تیم می خواست با پیروزی از زمین خارج شود و تیمی دیگربه دنبال نباختن بود. درچنین دیدارهایی تیمی که می خواهد برنده از زمین خارج شود باید بازیکن بزرگ داشته باشد که ما از داشتن چنین بازیکنی محروم هستیم.

وی با قدردانی ازتلاش بازیکنانش افزود: اگر امروز پاس را شکست می دادیم می توانستیم مدعی قهرمانی باشیم اما با این نفرات نمی توان بهتر از این نتیجه گرفت. تلاش زیادی می کنیم تا با همین توان به نتیجه برسیم اما بازیکنان مان آنچه می خواهیم انجام نمی دهند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: برای آینده دوهدف کوتاه مدت را دنبال می کنیم . نخست پیروزی براستقلال در دربی تهران و پس از آن موفقیت درجام حذفی. باید هرچه داریم بگذاریم تا درجام حذفی به نتیجه برسیم.

وی درخصوص دلایل غیبت علیرضا واحدی نیکبخت گفت: درهفته گذشته نیکبخت تنها دوجلسه با ما تمرین کرد. بازیکنی که دراکثر تمرینات حضورنداشته باشد را نباید به میدان فرستاد . درصورتی که وی حضوری فعال درتمرینات روزهای آتی داشته باشد می تواند در دربی بازی کند.

دنیزلی تاکید کرد: در دربی تهران مشخص می شود که تیم ما بازیکن بزرگ دارد یا خیر. بازیکن بزرگ از نظر من بازیکنی است که علاوه بر حضور در زمان حمله و دفاع درمیانه میدان برای تیمش همه کاربکنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شانس حضورحسین کعبی را در بازی برابراستقلال بالا توصیف کرد و گفت: کعبی تنها یک جلسه آن هم به مدت 10 دقیقه با تیم ما تمرین کرد . با این شرایط نمی توانستیم به خاطر او تاکتیک تیم مان را برای بازی با پاس تغییر دهیم. قطعا دربازی آینده کعبی حضوربیشتری در تمرینات خواهد داشت و در دربی به میدان می رود.

وی در خصوص بهترین بازیکن امروز پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازیکن خوب پرسپولیس کل تیم من است. یک تیم است که ستاره می سازد. اگرهمه بازیکنان خوب باشند همه بازیکنان ستاره می شوند. یک بازیکن تنها به حرف نمی تواند بازیکن برتر باشد . بازیکنی برتراست که شرایط خاصی را رعایت کند.

وی در دفاع ازعملکرد تیم خود گفت: بعد ازهفته پنجم لیگ برتر بازیکنانمان را در کنارهم نداشتیم. بیشتر بازیکنان مصدوم و محروم بودند . درابتدای فصل نیز تیمی نصف و نیمه را تحویل گرفتم. این تیم را من نبستم . با این شرایط درنیمه راه فشار زیادی به ما وارد شد و باعث شد نتایج را از دست بدهیم.

زمانی که گفتم درهفته بیست و سوم تیم من به صدرجدول می رسد با توجه به تجربیاتم این بحث را مطرح کردم. آنچه درخصوص حریفان فکرمی کردم به وقوع پیوست اما خودمان مطابق انتظاربه نتیجه نرسیدیم درصورتی که نتایجی که برای خود پیش بینی کرده بودیم رقم می خورد امروز تیم ما صدر نشین بود.