استقرار 1300 پایگاه امداد و نجات نوروزی در سراسر کشور

دکتر فرزاد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: حدود 240 پایگاه سلامت به اضافه پایگاههای اصلی به طور شبانه روزی با 9 هزار نیروی انسانی ، 50 موتور آمبولانس ، 10 اتوبوس آمبولانس ، 10 بالگرد امدادی ، 3 شناور امدادی و 2200 دستگاه آمبولانس زمینی از سلامت جان ایرانیان محافظت می کنند.

وی افزود: 65 ایستگاه سلامتی با همکاری جمعیت هلال احمر و 530 پایگاه شامل افراد دائم ، موقت و سیار فعالیت خواهند داشت.

پناهی یادآور شد: حدود 400 پزشک یا پرستار ، 7 بالگرد امدادی ، 9 دستگاه اتوبوس آمبولانس (در هر پایگاه یک دستگاه) در پایگاههای اورژانس به کمک وزارت بهداشت ، در سراسر کشور مستقر هستند.